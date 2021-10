Juventus Vs Napoli calcio femminile. Partita serie A oggi in diretta su La7

La partita Juventus femminile contro il Napoli donne come da calendario si svolgerà oggi alle ore 14,30 e sarà trasmessa in diretta. Di seguito le formazioni e il video con le dichiarazioni del Ct della squadra campana Pistolesi.

Juve – Napoli -La sesta giornata del campionato serie a donne vede la Juventus femminile prima in classifica (a pari punti con il Sassuolo), contro il Napolicalcio donne. Le bianconere, come ben sappiamo sono reduci dalla prima vittoria in Champions contro il Servette, ma la prossima settimana dovranno vedersela con il Chelsea femminile all’Allianz Stadium di Torino.

Tuttavia, la squadra di Montemurro, nonostante il fitto programma di eventi europei, per mantenere il primo posto dovrà comunque affrontare le giocatrici campane con lo spirito vincente di sempre, ma si trova contro un Napoli decisamente più riposato, e pronto alla sfida.

Napoli femminile. Chi sono le donne del Napoli calcio

Tornando alla serie alla partita tra le torinesi e le campane, vediamo chi scenderà in campo, oltre a dove vederla.

Juventus Napoli partita serie A probabili formazioni

La Juventus ha già rilasciato un comunicato in cui cita quali sono le giocatrici convocate per la partita di oggi in programma alle ore 14,30 a Vinovo. Ecco le giocatrici convocate

Portieri: Aprile – Peyraud-Magnin

Difensori: Boattin, Gama, Lenzini, Hyyrynen, Lundorf, Nilden, Salvai

Centrocampo: Caruso, Cernoia, Giai, Pederson,Rosucci, Zamian

Attaccanti: Beccari, Bonfantini, Hurtig, Patnerr, Staskova

Ct: Joe Montemurro

Le parole dell’allenatore del Napoli donne

La squadra campana cercherà di fermare la Juve femminile che attualmente è l’unica squadra reduce da 29 vittorie consecutive. Di seguito la video intervista di Alessandro Pistolesi Ct delle azzurre

La formazione che scenderà in campo potrà contare sul recupero delle attaccanti: Chatzinikolau e Popadinova, mentre Awona e Blanco saranno tra le calciatrici assenti. Il match tra le woman della Juventus e il Napoli femminile debutterà Soledad Jaimes, calciatrice argentina di talento che nel Santos ha segnato ben 62 gol

Dove vedere Juventus – Napoli in Tv

La partita Juventus woman contro il Napoli donne sarà visibile su La 7, ma anche su Juventus Tv per gli abbonati.