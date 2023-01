La partita tra Juventus femminile e Sampdoria apre la domenica della 15esima giornata del campionato di Serie A Donne. Pronostico e formazioni.

Juventus e Sampdoria reduci dalle gare di andata di Coppa Italia Donne, si incontrano a Vinovo per giocare la partita di ritorno del Campionato di Serie A femminile. Quindi cosa aspettarsi da questo match tra due squadre lontane in classifica?

Vediamo subito come sono messe le due formazioni in campionato e quali sono le statistiche nei precedenti tra le bianconere e le giocatrici blucerchiate.

Juve donne Sampdoria femminile statistiche e previsioni

Finora ci sono stati solo tre incontri tra le giocatrici della Juve e quelle della Samp. Tutti vinti dalla squadra bianconera. Le quote danno infatti nettamente favorite le bianconere per ottenere i 3 punti in questo match. Ma le campionesse d’Italia in carica devono mantenere alta l’attenzione, per non commettere passi falsi.

La Samp reduce dalla sconfitta contro il Milan femminile è penultima in classifica con soli 10 punti, mentre la Juventus woman seconda nella graduatoria continua la sua corsa contro la Roma femminile, che in questo turno incontrerà il Pomigliano donne.

La situazione delle due squadre è questa: entrambe hanno bisogno di punti e per tutte e due sarà difficile, anche se il campionato femminile non finisce con l’ultima giornata del calendario di Serie A donne. Alla fine della regular season iniziano infatti playoff e playout che decidono chi vince lo scudetto e chi retrocede in Serie B.

Formazione Juventus femminile

Dopo il grandissimo goal in rovesciata realizzato nella partita di Coppa Italia femminile, Cristiana Girelli dovrebbe ancora guidare l’attacco della squadra di Montemurro. Probabilmente sarà affiancata da Cantore e dall’olandese Beerensteyn. Da capire se torneranno fra le convocate per l’incontro Barbara Bonansea e il portiere Pauline Peyraud-Magnin che stanno recuperando dagli infortuni. Per il resto la capitana Gama dovrebbe partire ancora dal primo minuto, come già accaduto nel match vinto contro il Pomigliano in Serie A.

Questa quindi la probabile formazione schierata dalla Juve contro la Samp (modulo 3-4-3): Aprile, Salvai, Sembrant, Gama, Lenzini, Pedersen, Cernoia, Boattin; Cantore, Girelli, Beerensteyn.

Formazione Unione Calcio Sampdoria

La squadra genovese in Coppa Italia ha perso 3-2 contro l’Inter donne, sfiorando il pareggio. Ma questa volta ce la metterà tutta per ottenere almeno 1 punto sul campo delle bianconere. Per riuscirci mister Cincotta dovrebbe affidarsi in avanti a una delle sue giocatrici più rappresentative, vale a dire l’esperta Stefania Tarenzi.

Ecco dunque la probabile formazione della Sampdoria women per questo match del quindicesimo di turno di campionato (modulo 4-3-1-2): Odden, Oliviero, Panzeri, Pisani, Battistini; Conc, Re, Prugna, Rincon, Cuschieri, Tarenzi.

Vedi anche: Sampdoria femminile giocatrici 2023

Quando e che ora vedere la Juve donne contro la Samp

La partita si gioca domenica 29 gennaio alle ore 12:30 a Vinovo. Per guardarla dovete essere abbonati ai soliti canali che trasmettono il calcio femminile, val a dire TimVision, Dazn o Juventus Tv. Se invece volete conoscere subito i risultati e vedere gol e highlights li trovate a fine partita sul canale sport di Donne sul Web.