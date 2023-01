Fiorentina femminile contro Pomigliano donne. La viola vuole il 2°posto in classifica, le campane uscire zona play out. Ultime news sulla partita di Serie A femminile.

Fiorentina femminile e Pomigliano Women cercano di ripartire dopo le rispettive sconfitte in Coppa Italia: la quindicesima giornata di Serie A donne offre dunque alle due squadre la possibilità di riscattarsi dopo il k.o. infrasettimanale. La Viola, attualmente terza in classifica, deve vincere se vuole tornare ad agganciare la Juventus, mentre la formazione campana ha bisogno di incamerare punti per tenere un vantaggio rassicurante sulle inseguitrici.

Vediamo dunque le ultime notizie e quello che c’è da sapere su questa partita di campionato.

Fiorentina-Pomigliano femminile, probabili formazioni

La Fiorentina femminile non dovrebbe cambiare granché rispetto alle ultime uscite: sicura assente sarà Mijatovic, la quale deve ancora scontare un turno di squalifica. la Viola da qui in avanti non potrà inoltre più contare nemmeno su Sabatino, passata negli ultimi giorni al Sassuolo. Probabile dunque che davanti sia confermata Hammarlund, mentre in difesa potrebbe nuovamente partire dall’inizio Tucceri Cimini, giocatrice arrivata nel corso del mercato invernale.

L’unica nota lieta del Pomigliano al termine del match di Coppa Italia è il gol di Bragonzi, la quale potrebbe dunque avere una chance dall’inizio: resta da capire chi potrebbe farle spazio tra Amorim Dias e Martinez. Per il resto dovrebbe essere confermata la squadra sconfitta contro la Juventus nell’ultimo turno di campionato.

Queste dunque le probabili formazioni per Fiorentina-Pomigliano:

FIORENTINA (4-1-4-1): Baldi; Tucceri Cimini, Tortelli, Agard, Cafferata; Parisi; Johannsdottir, Boquete, Severini, Catena; Hammarlund. All.: Panico

POMIGLIANO (4-3-1-2): Cetinja; Apicella, Golob, Passeri, Fusini; Gallazzi, Ferrario, Tatiely; Battelani; Martinez, Bragonzi. All.: Sanchez

Vedi anche: Giocatrici Fiorentina femminile

Precedenti e pronostico Fiorentina Women’s vs Pomigliano

La Fiorentina si presenta alla partita con quindici punti di vantaggio sulla squadra ospite e anche i precedenti sorridono alla formazione toscana, uscita vincitrice in tutti e tre gli sconti con le Pantere sin qui registrati in Serie A Femminile. La squadra di Panico, insomma, sembra essere la grande favorita per un match sulla carta senza storia o quasi.

Occhio comunque a non sottovalutare la formazione del Pomigliano femminile che, con la fine della regular season ormai prossima, punterà senz’altro a fare punti utili in vista dei play out salvezza.

Attenzione inoltre al momento delle due squadre: entrambe stanno infatti vivendo un momento altalenante (nove punti nelle ultime cinque gare per le padrone di casa, sei punti nello stesso intervallo di tempo per le ospiti), quindi le sorprese sono dietro l’angolo.

Quando si gioca e dove vedere Fiorentina femminile-Pomigliano

Il match tra Fiorentina e Pomigliano si disputerà sabato 28 gennaio 2023 presso il Torrini di Sesto Fiorentino. Il fischio d’inizio dell’arbitro Dario Madonia (assistenti Santino Spina e Marco Porcheddu, IV ufficiale Davide Testoni) è fissato per le ore 14.30.

La gara è un’esclusiva TIMvision, quindi sarà disponibile solamente per chi è abbonato a questa piattaforma di streaming e non sarà possibile seguirla gratuitamente in TV.

