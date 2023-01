AS Roma femminile vs Sassuolo, partita del 15° turno di Serie A donne. Giallorosse favorite dai pronostici contro le neroverdi. Ecco novità di formazione e dove vederla.

La Roma femminile affronta il Sassuolo donne nella 15a giornata del campionato di Serie A. Le motivazioni delle giallorosse sono altissime, perché vogliono mantenere i 5 punti di vantaggio dalla Juventus seconda in classifica, per arrivare ai playoff scudetto con un ottimo vantaggio. Di contro al Sassuolo women servono assolutamente punti salvezza.

Con queste premesse l’incontro in programma domenica 29 gennaio al Tre Fontane si preannuncia emozionante. Ecco allora cosa aspettarsi da questo match: previsioni, probabili formazioni e come guardarlo in streaming.

Roma-Sassuolo statistiche e pronostico sulla partita

Dando un’occhiata ai precedenti fra le due squadre si nota che nelle 9 volte in cui si sono incontrare in Serie A, ben 7 volte hanno vinto le giallorosse. Nelle restanti 2 partite le neroverdi hanno vinto una sola volta e pareggiato l’altra sfida.

In base a questa statistica e guardando la classifica (le capitoline sono prime per distacco, mentre il Sassuolo è settimo) il pronostico sembrerebbe scontato a favore della squadra di casa. Ma attenzione perché nell’ultima di campionato la Roma ha vinto a fatica contro il Parma ultimo in classifica e fra le polemiche.

Visto che la rosa del Sassuolo ha anche una caratura superiore sulla carta, rispetto al Parma donne, l’incontro non sarà esattamente facile per le capitoline. Dunque Roma favorita certo, come testimoniano le quote, ma potrebbe scapparci un risultato a sorpresa.

Probabile formazione della Roma femminile

Le giocatrici della Roma arrivano a questo match cariche e in ottima forma a giudicare della larga vittoria ottenuta nella partita infrasettimanale di Coppa Italia. Ma il campionato è un’altra competizione e il Sassuolo si presenterà con la miglior squadra possibile per non sfigurare.

Quindi per centrare l’ennesima vittoria stagionale mister Spugna schiererà il miglior 11 titolare possibile. In particolar modo le calciatrici in un ottimo stato di forma ultimamente, vale a dire Valentina Giacinti con Andressa a supporto, ma non solo

Ecco quindi la probabile formazione della Roma per questo incontro stando alle ultime news (modulo 3-5-2): Ceasar, Bartoli, Wenninger, Linari, Serturini, Giugliano, Greggi, Andressa, Haavi, Giacinti, Haug.

Formazione del Sassuolo

Le ragazze di Piovani arrivano a questo incontro con 3 nuove calciatrici in squadra arrivate negli ultimi giorni dal calciomercato, ovvero: Daniela Sabatino, Dajan Hascemi e Martina Brustia. Da verificare quali di queste potrà scendere in campo già in questa partita contro le capitoline, probabilmente dall’inizio ci sarà solo l’ex Fiorentina women’s Sabatino, salvo sorprese.

In virtù di questo vediamo la possibile formazione del Sassuolo donne (modulo 5-3-2): Lonni, Mella, Filangeri, Orsi, Pleidrup, Philtjens, Pondini, Jane, Brignoli, Sabatino, Clelland.

As Roma femminile vs US Sassuolo, dove vederla

Il match in programma domenica 29 gennaio alle ore 14:30 si può vedere In streaming su TimVision per i soli abbonati a questa piattaforma. Se invece desideri solo conoscere i risultati e guardare gli highlights della partita li trovi sul nostro sito nella sezione calcio femminile.