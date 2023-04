Inter vs As Roma femminile, partita valida per la 4a giornata della poule scudetto. Orario, pronostico, formazioni e su che canale si può vedere.

Inter contro Roma donne, si affrontano in questo turno del campionato di calcio femminile nel match di sabato 15 aprile 2023. In palio punti importantissimi per le giallorosse per avvicinarsi allo scudetto, ma attenzione perché anche le nerazzurre sono alla ricerca della vittoria. Ecco allora cosa aspettarsi dalla partita fra Inter femminile e Roma woman: a che ora si gioca, le statistiche le ultime di formazione e dove guardarla in televisione.

Inter vs la Roma femminile, statistiche e previsioni

L’incontro in programma allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, si gioca alle ore 14:30 di sabato 15 aprile. Le due squadre ci arrivano in condizioni opposte: la Roma dopo la vittoria contro il Milan è sempre più vicina alla conquista del tricolore, visto che è prima con 8 punti di vantaggio sulla Juve, l’Inter invece è reduce dalla sconfitta con la Fiorentina.

Inoltre, dando un’occhiata ai 7 precedenti incontri fra le due squadre in Serie A, ben 5 volte ha vinto la squadra giallorossa. L’Internazionale femminile ha ottenuta una vittoria e una sola volta è finita in pareggio. Quindi sia lo stato di forma che le statistiche indicano la Roma come favorita dell’incontro. Ma il calcio alcune volte regala sorprese e le ragazze della beneamata cercheranno di sovvertire i pronostici.

Probabile formazione Inter donne

Per cercare di tornare alla vittoria in questo big match, l’allenatrice Rita Guarino potrebbe affidarsi a Tabitha Chawinga una delle giocatrici dell’Inter femminile che ha realizzato più gol nella stagione in corso. Ma anche a Beatrice Merlo, di recente premiata dalla società nerazzurra per aver realizzato in gol più bello dell’ultimo mese.

Per il resto spazio alla classica formazione utilizzata dalla Guarino nelle ultime settimane. Ecco quindi il probabile 11 iniziale delle nerazzurre (modulo 3-5-2): Durante, Sonstevold, Van der Gragt, Alborghetti, Thogersen, Mihashi, Hoelsbrekken Eckhoff, Karchouni, Merlo, Chawinga.

AS Roma femminile ultime di formazione

Di contro mister Spugna potrà contare sul morale alto delle sue calciatrici e in particolare di Valentina Giacinti che ha ricevuto il premio come MVP del mese di marzo, a suon di goal e prestazioni. Inoltre, fra le ragazze della Roma donne si segnala l’annuncio dell’addio al calcio a fine stagione da parte di Carina Wenninger, che avrà quindi ancor più motivazioni per finire la sua carriera con la vittoria dello scudetto.

Ecco quindi la possibile formazione iniziale della squadra giallorossa secondo le ultimissime (modulo 4-3-3): Ceasar, Soffia, Bartoli, Linari, Di Guglielmo, Andressa, Giugliano, Greggi, Serturini, Giacinti, Lazaro.

Inter Roma donne Serie A 2023 come vederla in Tv

L’incontro si potrà guardare in diretta gratis e in chiaro su La 7 (canale 7 del digitale terrestre) oppure in streaming sul sito internet www.la7.it. Sarà trasmesso contemporaneamente anche in streaming su Dazn e TimVision, ma in questi ultimi due casi è necessario avere un abbonamento per seguire l’incontro. Calcio d’inizio della partita live in Tv alle ore 14:30 di sabato pomeriggio.

