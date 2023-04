Juve femminile vs Fiorentina women’s, partita valida per il quarto turno della poule scudetto. A che ora e dove si gioca, news di formazione e come vederla in diretta streaming.

La Juve women contro la Fiorentina femminile, nel match di Serie A che mette di fronte la seconda e la terza in classifica. La squadra allenata da Joe Montemurro deve vincere per forza se vuole conservare qualche minima speranza di rimonta scudetto sulla Roma, ma anche le viola con una vittoria potrebbero recuperare punti per la lotta Champions, proprio alla Juve.

Con queste premesse, l’incontro in programma domenica 16 aprile 2023 si preannuncia emozionante. Ecco allora statistiche, previsioni, orario della partita e ultime news sulle due squadre.

Juventus femminile Fiorentina precedenti e pronostico

Juve e Fiorentina si sono affrontate 11 volte in Serie A femminile fino a questo momento. I risultati ottenuti nei precedenti fra le due rivali parlano chiaro: 9 volte hanno vinto le bianconere, una volta è uscito il pareggio, mentre le toscane hanno raccolto i 3 punti in un solo caso.

Tuttavia quest’anno la Fiorentina women’s è decisamente più forte rispetto al passato e lo dimostra la terza posizione in classifica. Di contro la Juve ha avuto una flessione rispetto alle stagioni precedenti in cui ha dominato il campionato, tanto che difficilmente potrà recuperare la Roma prima in classifica. Per questo il pronostico del big match in programma a Vinovo non è così scontato come lascerebbero pensare le statistiche. In sintesi, Juve favorita, ma un pareggio è possibile.

Probabile formazione Juve women

In questo incontro mister Montemurro dovrà valutare le condizioni delle giocatrici della Juventus femminile rientrate dagli impegni con le rispettive nazionali, per scegliere chi schierare. Ad esempio Lenzini, Salvai, Caruso e Cantore hanno giocato con l’Italia donne e quindi alcune di loro potrebbero essere risparmiate, almeno dall’inizio.

Inoltre Sara Gama dovrebbe partire titolare e questo sarebbe il modo migliore per festeggiare l’esame per l’abilitazione per diventare direttore sportivo appena superato. Il capitano bianconero si conferma molto attenta sia al campo che fuori. Di conseguenza questa la possibile formazione bianconera (modulo 4-3-3): Peyraud-Magnin, Gama, Salvai, Sembrant, Nielden, Caruso, Gunnarsdottir, Grosso, Bonansea, Nystrom, Beerensteyn.

ACF Fiorentina donne ultime di formazione

La viola cercherà di ottenere il successo in questo scontro Champions, puntando su alcune delle calciatrici della Fiorentina femminile più in forma attualmente. Stiamo parlando per esempio di Milica Mijatovic che ha realizzato il gol dell’ultima vittoria arrivata in campionato contro l’Inter donne, ma non solo.

Queste le probabili scelte di formazione dell’allenatrice Patrizia Panico contro la Juventus, (modulo 4-4-2): Baldi, Erzen, Agard, Tortelli, Jackmon, Severini, Breitner, Johannsdottir, Catena, Hammarlund, Mijatovic.

Dove vedere la Juve femminile contro la Fiorentina

La partita fra bianconere e gigliate si gioca domenica 16 aprile alle ore 14:30. Gli appassionati di calcio femminile potranno seguirla in diretta streaming su Dazn e TimVision. In entrambi i casi sarà necessario avere un abbonamento, quindi l’incontro sarà visibile solo pagando. L’unico incontro trasmesso gratis in Tv in questo turno è Inter-Roma donne, mentre per questa gara non ci sarà copertura in chiaro, ma trovate risultati e highlights sul canale Sport di Donnesulweb.