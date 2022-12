Il Pomigliano Femminile esulta, Sampdoria in caduta libera

Il Pomigliano donne aggancia la Sampdoria Women vincendo per 1-0. Per le blucerchiate un punto nelle ultime otto partite.

Il Pomigliano donne ritrova la vittoria battendo la Sampdoria Women nella prima partita dell’undicesima giornata del campionato di Serie A Femminile: le ragazze di Sanchez si sono infatti imposte per 1-0, agganciando a quota dieci punti proprio la formazione ligure.

Settima sconfitta e un solo punto nelle ultime otto gare per la Samp che, dopo un super avvio di campionato, si ritrova ora nella parte medio-bassa della classifica.

Pomigliano-Sampdoria Femminile, primo tempo

Il primo tempo del match tra Pomigliano Women e Sampdoria Femminile è piuttosto avaro di emozioni: dopo un avvio molto contratto, la situazione non si sblocca nemmeno con il passare dei minuti e la gara scorre piuttosto liscia senza eccessivi patemi d’animo per i due portieri Cetinja e Tampieri.

Eccezion fatta per un paio di interventi piuttosto semplici, infatti, i rispettivi estremi difensori non corrono particolari rischi e lo scontato risultato di ciò è un intervallo che arriva con il risultato inchiodato sullo 0-0.

Vedi anche: giocatrici Sampdoria Femminile

Pomigliano-Sampdoria Femminile, secondo tempo

Ritmi leggermente più alti nella ripresa, tuttavia anche nel secondo tempo la partita è piuttosto bloccata. La prima nitida occasione da gol arriva addirittura al 64′, quando Rincon mette in mezzo per Oliviero che però, da due passi, schiaccia di testa a terra e favorisce l’intervento di Cetinja.

A decidere la sfida, come spesso accade in queste situazioni, è quindi un episodio: all’83’ infatti Spinelli atterra in area Battelani, la quale dopo esserselo procurato trasforma anche il rigore fischiato dall’arbitro per quello che sarà il definitivo 1-0.

Vedi anche: calendario partite Serie A Femminile

Tabellino Pomigliano vs Sampdoria Women

POMIGLIANO (4-3-1-2): Cetinja; Rizza, Passeri, Apicella, Fusini; Gallazzi, Ferrario, Di Giammarino (56′ Novellino); Taty (69′ Battelani); Amorim Dias (46′ Corelli), Martinez (88′ Rabot). All.: Sanchez

SAMPDORIA (4-3-3): Tampieri; De Rita (88′ Battistini), Spinelli, Pisani, Giordano (70′ Panzeri); Regazzoli, Fallico (88′ Conc), Re; Cuschieri (69′ Seghir), Oliviero, Rincon. All.: Cincotta

RETI: 84′ rig. Battelani

Vedi anche gli altri risultati serie A Donne

Inter – Juventus women