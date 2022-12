Como Femminile-Fiorentina 2-3, Viola di nuovo vincenti

Torna al successo dopo oltre un mese e tre partite senza vittorie la Fiorentina che batte con qualche brivido un buon Como

La Fiorentina vince contro il Como e si conferma terza forza del campionato alle spalle di una lanciatissima Roma e a due soli punti dalla Juventus femminile.

La squadra viola sfrutta al meglio la sconfitta dell’Inter nello scontro diretto con le bianconere per tornare alla vittoria dopo un mese di attesa e un solo punto nelle ultime tre partite.

Como Femminile-Fiorentina 2-3

Per la squadra di coach Panico non è stata tuttavia una passeggiata. Il Como si conferma un’ottima squadra in evoluzione e capace di giocare apertamente pur con qualche ingenuità difensiva di troppo.

Partono malissimo le padrone di casa che dopo soli venti secondi sono già sotto. La difesa del Como perde palla e Kajan insacca il vantaggio. Al 4’ risultato che sembra già segnato: delizioso assist di Parisi per Longo che insacca con una gran conclusione al volo. Fiorentina scatenata che sfiora il terzo gol con Boquete chiamando Korenciova al primo di una serie di interventi. Il tutto considerando anche un gol annullato a Severini per fuorigioco e una colossale occasione fallita da Kajan davanti alla porta.

Al 58’ il terzo gol delle Viola sembra chiudere il match: è Johansdottir a mettere in movimento Longo che firma la doppietta anticipando l’uscita di Korenciova. Fiorentina che forse gestisce con troppa disinvoltura nel finale di fronte a un Como pericoloso e determinato. I gol di Korlenas e Beccari, pericolosissima in almeno altre due occasioni, mettono in affanno la Viola fino al termine che finisce per soffrire troppo una gara che sembrava già chiusa.

Fiorentina che capitalizza in questa ultima gara del 2022 in vista dell’ultimo impegno ufficiale di Coppa Italia e rimette punti in classifica. Ma l’ultimo quarto d’ora sicuramente non è piaciuto a Panico. Troppa sofferenza inutile.