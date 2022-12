Milan Women-Roma Femminile 0-2, doppietta di Giugliano

Roma Femminile davvero inarrestabile nel campionato di Serie A, nona vittoria consecutiva. Sintesi della partita.

Dalla sconfitta di settembre nello scontro diretto contro la Juventus, la Roma Femminile di Alesandro Spugna non si è mai fermata. E anche al Vismara contro il Milan donne arriva una vittoria piena e convincente.

Un secco 0-2 maturato grazie alla doppietta di Giugliano che mantiene a sei lunghezze il vantaggio sulla Juventus e conferma la squadra giallorossa a livelli di eccellenza assoluta.

Milan Women-Roma Femminile 0-2

La Roma conferma il suo momento di grazia che coincide anche con uno splendido rendimento in Champions League con una condotta di gara aggressiva fin dall’inizio. Immediate le offensive delle giallorosse subito pericolose con Serturini, Haavi e Giugliano subito molto ispirata con Giacinti, ex particolarmente attesa, pericolosa in almeno un paio di occasione. Milan frastornato dal ritmo delle giallorosse. Se si eccettuano un paio di rilanci e due cross intercettati autorevolmente da Caesar c’è solo Roma nel primo tempo che si chiude a reti bianche.

I gol nella ripresa: al 55’ un preciso cross di Haavi trova Giugliano bravissima a svettare alle spalle della difesa rossonera e insaccare. Arriva subito il raddoppio con Giacinti ma l’arbitro, forse frettolosamente, aveva fischiato un precedente fallo subito da Andressa senza concedere il vantaggio. Poco dopo comunque il raddoppio che chiude la gara.

Al 62’ è Serturini a mettere in mezzo con Giugliano che di sinistro supera ancora Giuliani. I cambi non bastano a rivitalizzare un Milan femminile sottotono. Roma in pieno controllo fino al termine.

Nona vittoria di fila in Serie A e imbattibilità che sale a ben 15 gare considerando anche la finale di Supercoppa vinta con la Juventus e la Champions League. Che torna ora di prepotente attualità in vista della trasferta in programma giovedì 8 a Wolfsburg (ore 18.45).