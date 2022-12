Bonansea-Caruso, il Derby d’Italia donne è della Juventus femminile

La Juventus Women batte l’Inter femminile per 0-2. Decisivo l’uno-due firmato nel secondo tempo da Bonansea e Caruso, tre legni per le nerazzurre.

La Juventus femminile si aggiudica il Derby d’Italia: le bianconere hanno infatti battuto l’Inter donne nella partita disputatasi nel diluvio dello stadio Brera.

Le ragazze di Montemurro si portano dunque a -3 dalla Roma capolista e staccano le avversarie odierne, ora a sei lunghezze di distanza.

Inter-Juventus femminile, primo tempo

Match decisamente frizzante sin dalle prime fasi quello odierno: a rendersi pericolosa per prima è la Juventus, ma sulla strada delle bianconere c’è un’ottima Durante che nei primi venti minuti si mette in mostra con un paio di ottime parate e qualche altro intervento decisamente più semplice.

Meno arrembante invece l’avvio dell’Inter Women che infatti subisce l’iniziativa delle ospiti. Tra il 35′ e il 37′, però, la squadra di Guarino va per due volte vicinissima al gol: nella prima occasione Peyraud-Magnin devia sulla traversa su una gran botta sul primo palo di Karchouni, mentre due minuti dopo il portiere francese si supera quando Pandini, dopo un “liscio” collettivo, si ritrova la palla in piena area, venendo tuttavia fermata in uscita proprio dalla giocatrice transalpina.

Dopo un gran tiro di Grosso disinnescato ancora una volta da Durante, si va dunque a riposo sullo 0-0. Da segnalare anche l’infortunio occorso a Rosucci, sostituita al 39′.

Inter-Juventus femminile, secondo tempo

Girandola di emozioni anche nella ripresa: al 47′ la solita Durante si supera sulla botta quasi a botta sicura di Bonansea, mentre sul ribaltamento di fronte Bonetti in spaccata centra il palo.

Dopo le tante occasioni, la Juventus femminile riesce tuttavia a sbloccarla grazie a Bonansea (51′), brava a sfruttare un’ottima imbucata di Girelli prima di insaccare in diagonale. Passa circa un minuto e la Juve Women trova anche il raddoppio: a segnare è Caruso, la quale è brava e fortunata a trovarsi al posto giusto al momento giusto in occasione di un rimpallo in area che di fatto le permette di battere, indisturbata, Durante.

Verso la fine ci sarà tempo anche per il terzo legno interista (decisiva Peyraud-Magnin nel deviare su Polli) e per un gol annullato alle padrone di case (fuorigioco di Nchout).

Tabellino Inter vs Juventus Women

INTER (4-5-1): Durante; Sonstevold, Van der Gragt, Kristjansdottir, Robustellini; Mihashi (57′ Dragoni), Santi; Bonetti (Nchout), Karchouni (84′ Marinelli), Pandini (46′ Chawinga); Polli. All.: Guarino

JUVENTUS (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Rosucci (39′ Sembrant), Salvai, Boattin; Caruso, Pedersen, Grosso (70′ Cernoia); Bonansea (84′ Bonfantini), Girelli, Beerensteyn. All.: Montemurro