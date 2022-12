Il Parma Women scappa, ma il Sassuolo donne lo riacciuffa all’ultimo secondo

Il Parma femminile rimonta l’iniziale gol di Clelland e si porta avanti all’82’. Al 94′, però, Goldoni regala un punto al Sassuolo Women.

Il derby emiliano tra Parma donne e Sassuolo Femminile termina con un pareggio ricco di emozioni: dopo il subitaneo vantaggio neroverde, le ospiti hanno ribaltato il match, venendo tuttavia recuperate in pieno recupero.

Vediamo dunque cronaca e tabellino di questa partita di Serie A Femminile.

Sassuolo-Parma femminile, primo tempo

Bastano otto minuti al Sassuolo donne per portarsi in vantaggio: a segnare è, manco a dirlo, bomber Clelland, la quale riceve da Pondini, entra in area e batte Capelletti con il destro.

Il Parma però non ci sta e cinque minuti dopo Martinovic, con una splendida rovesciata, rimette tutto in pari sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nonostante il promettente avvio, una grande occasione ancora di Clelland (bravissima Capelletti a chiudere su di lei) e un erroraccio di Capelletti che perde palla a due passi dalla propria porta (venendo graziata da Monterubbiano), la prima frazione si chiuderà in pareggio.

Sassuolo-Parma femminile, secondo tempo

La ripresa non comincia forte come il primo tempo ed è anzi piuttosto bloccata fino all’82’, quando una topica di Lauria permette a Banusic di recuperare palla in area avversaria prima di segnare un gol facile facile.

Visto il poco tempo a disposizione, il Sassuolo a questo punto inizia ad attaccare a testa bassa, con il Parma che invece si chiude a riccio a protezione di Capelletti. Le barricate reggono per un po’, ma alla fine crollano: quando le crociate sembrano aver condotto in porto la gara, al 94′ arriva infatti l’incornata vincente Goldoni che vale il 2-2 e un punto (ormai insperato) per le padrone di casa.

Le neroverdi si portano dunque a dieci punti e agganciano la Sampdoria, ultimo posto a quota sei invece per le ragazze di Panico.

Tabellino Sassuolo Femminile vs Parma Women 2-2

SASSUOLO (5-3-2): Lauria; Mella (64′ Tomaselli), Filangeri, Orsi, Pleidrup, Philtjens; Pondini (85′ Bellucci), Jane, Brignoli (84′ Dongus); Monterubbiano (64′ Goldoni), Clelland (76′ Sciabica). All.: Piovani

PARMA (4-3-3): Capelletti; Santoro, Heroum, Jelencic, Williams; Bardin, Benoit, Farrelly; Cambiaghi (46′ Cox), Martinovic, Banusic. All.: Panico

RETI: 8′ Clelland (S), 13′ Martinovic (P), Banusic (82′), 94′ Goldoni (S)