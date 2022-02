Empoli Vs Juventus femminile. A che ora si gioca e dove vederla

Empoli contro la Juventus femminile. Partita valida per la 15esima giornata di Serie A Donne. Quando giocano, a che ora vederla, statistiche e ultime news sulle formazioni.

Empoli Ladies – Vs Juventus. La partita del campionato di serie a femminile si gioca allo Stadio Comunale di Petroio nel comune di Vinci, domenica 27 febbraio 2022. Calcio d’inizio ore 12:30. Di seguito le ultimissime sulla partita che vede la prima in classifica contro le toscane in nona posizione.

Biglietti Empoli-Juventus women

Dopo la pausa per le partite della nazionale femminile torna in campo la Serie A, con le campionesse d’Italia della Juve impegnate contro l’Empoli Ladies. La partita si gioca nello stadio di casa della squadra toscana. I tifosi che vogliono assistere all’incontro possono acquistare i tagliandi presso la biglietteria dell’impianto sportivo Comunale di Petroio, al prezzo di 10 euro. Ricordiamo che sono ancora previste le norme di sicurezza anti-covid: per accedere all’impianto serve il super green pass, mentre la capienza massima è al 75%.

Probabili formazioni Empoli-Juve donne

Per la Juventus women oltre alle 8 italiane convocate dalla nazionale, sono numerose le giocatrici straniere tornate ad allenarsi da poco agli ordini di mister Montemurro. L’allenatore bianconero deve valutare quindi le condizioni di molte calciatrici, prima di schierare la formazione che affronterà l’Empoli. Bisogna infatti evitare infortuni anche in considerazione degli impegni che attendono le bianconere in Coppa Italia e Champions League.

L’Empoli femminile dal canto suo dovrà cercare di fare il massimo per fermare le bianconere, affidandosi alle sue calciatrici di maggior talento, Asia Bragonzi su tutte.

Juve donne contro Empoli ladies statistiche e pronostico

Come riportano i dati Opta, nei 7 precedenti fra le due squadre, quella bianconera ha sempre vinto contro quella toscana. Inoltre la Juventus femminile non ha mai perso in questa stagione in Serie A (ha infatti ottenuto tutte vittorie ed un solo pareggio per 2-2 contro la Fiorentina). Il pronostico pende quindi decisamente dalla parte della Juve donne, ma attenzione perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo nel calcio.

Dove vedere Empoli-Juventus femminile

Per gli abbonati sarà possibile vedere la partita di domenica 27 febbraio alle ore 12:30 in streaming su TimVision. L’incontro sarà trasmesso in diretta anche su Dazn e sul canale tematico Juventus Tv. Viceversa non sarà possibile vedere questo incontro in diretta Tv, visto che La7 trasmetterà Sassuolo contro Milan femminile. Queste le ultime news sulla partita di Serie A femminile fra Empoli e Juve, che vinca il migliore.

