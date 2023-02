Como vs As Roma femminile è la prima partita della 16esima giornata di Serie A donne. Quando si gioca, pronostico, formazioni e dove vederla.

Il Como contro l’AS Roma, è il match che apre il 16° turno di Serie A femminile che sulla carta può apparire dal risultato scontato, ma che in realtà presenta molte insidie per la capolista. Le giallorosse infatti sono determinate a mantenere (e magari aumentare) il vantaggio sulla Juventus femminile in classifica, ma la squadra lombarda ha bisogno di punti salvezza.

Di conseguenza fare previsioni sull’esito di questo incontro non è semplice. Ma vediamo in base alle informazioni attualmente disponibili cosa aspettarsi da questo match, dalle probabili formazioni fino a come vederla in streaming.

Como women contro la Roma, statiche e precedenti

Fino ad oggi Como e Roma femminile si sono incontrate solo 4 volte. Di queste soltanto una in campionato (gli altri 3 precedenti riguardano la Coppa Italia donne). In 3 di queste occasioni ha vinto la squadra capitolina, ma attenzione perché l’ultima volta in ordine di tempo che le due squadre si sono affrontate (il 7 gennaio 2023 in Coppa Italia) la partita è finita con un pareggio.

Di conseguenza, anche visto che il Como gioca in casa, ha qualche chance di ottenere almeno un punto. Ma di sicuro le giallorosse partono decisamente favorite per la vittoria finale.

Como women chi gioca contro la Roma

Il Como femminile reduce dalla sconfitta nell’ultimo match di campionato giocato contro il Parma, deve assolutamente invertire questa tendenza negativa. Anche perché ormai ha solo 2 punti di vantaggio dall’ultima in classifica, a sole 3 giornate dalla fine della regular season. Non il miglior modo per presentarsi ai playout che valgono la salvezza.

Quindi l’allenatore De La Fuente cerca una scossa e per ottenerla, in base alle ultime news, dovrebbe schierare la seguente formazione per questo match (modulo 4-3-3): Korenciova, Brenn, Rizzon, Lipman, Zanoli, Picchi, Karlernas, Linberg, Pavan, Kubassova, Pastrange.

AS Roma femminile ultime di formazione

Finora in questa competizione le capitoline hanno lasciato pochissimi punti alle avversarie e mister Spugna vuole continuare così. Di conseguenza dovrebbero scendere in campo le migliori giocatrici della Roma donne e quando si parla di queste non possono mancare Giacinti, Andressa e Giuliano, tutte e tre a segno nell’ultima vittoria ottenuta in campionato contro il Sassuolo donne. Non ci sarà invece il neo acquisto Vicky Losada.

Ma se l’attacco segna molto, anche la difesa svolge alla grande il suo ruolo, subendo il minimo possibile. Questo grazie alle parate del portiere Ceasar che sarà della partita. Ecco dunque il probabile 11 di partenza in questa sfida (modulo 3-5-2): Ceasar, Bartoli, Wenninger, Linari, Serturini, Giugliano, Greggi, Andressa, Haavi, Giacinti, Haug.

Dove trasmettono Como-Roma femminile

La partita in calendario sabato 4 febbraio alle ore 12:30 si potrà vedere su TimVision, la piattaforma streaming in abbonamento che consente di guardare eventi sportivi da PC o su Smart Tv. Non sarà invece possibile vedere la gara gratis in diretta televisiva. Se invece vi interessa sapere il risultato di questa e delle altre sfide di Serie A li trovate sul canale Sport di Donne sul web.