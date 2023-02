Il Pomigliano femminile contro il Parma Women, il palio punti per i play out della Serie A donne. Probabili formazioni, ultime news e diretta streaming.

La sedicesima giornata di Serie A donne offre Pomigliano–Parma femminile, partita che potrebbe essere molto importante in vista dei play out salvezza che decreteranno ci si salverà e chi, invece, retrocederà in Serie B. Fare punti significherebbe infatti presentarsi alla seconda parte del torneo con un bottino migliore, utile a mantenere la categoria.

Per questa sfida tra la quintultima e l’ultima della classifica del campionato, vediamo dunque precedenti, probabili formazioni e dove vedere il match.

Precedenti Pomigliano-Parma Women

Essendo il Parma femminile nato solamente quest’anno, c’è un unico precedente tra la formazione ducale e il Pomigliano Women e ovviamente risale alla partita di andata.

Era fine ottobre e la formazione campana si impose per 1-3 fuori casa, trovando la prima vittoria in questo campionato di Serie A donne. Quel match sancì peraltro il debutto sulla panchina delle Pantere di Sanchez, il quale cominciò dunque nel migliore dei modi la propria nuova avventura.

Pomigliano-Parma femminile, probabili formazioni

Non dovrebbero esserci troppi cambi per quanto riguarda le due squadre viste durante lo scorso turno di campionato.

Il Pomigliano Women dovrebbe infatti confermare il 4-3-1-2, optando per l’esperienza di Novellino sull’esterno e Di Giammarino alle spalle di Martinez e Amorim Dias.

Guardando invece alle ospiti, Vaitukaityte potrebbe ritrovare una maglia da titolare in mezzo al campo nel 4-3-3 di Panico (il quale dovrà scontare ancora un turno di squalifica). Sicura assente Santoro, fermata per un turno dal Giudice Sportivo dopo aver raggiunto la quinta ammonizione (e quindi la squalificata automatica) del proprio campionato. In avanti potrebbe essere confermata Corbin, decisiva contro il Como Women, resta da capire chi potrebbe farle spazio nel tridente.

Ecco dunque le probabili formazioni di Pomigliano-Parma femminile.

POMIGLIANO (4-3-1-2): Cetinja; Novellino, Passeri, Golob, Fusini; Gallazzi, Taty, Ferrario; Di Giammarino; Martinez, Amorim Dias. All.: Sanchez

PARMA (4-3-3): Capelletti; Arrigoni, Heroum, Giovana, Jelencic; Farrelly, Cox, Vaitukaityte; Cambiaghi, Lazaro, Corbin. All.: Panico (squalificato per il match)

Pomigliano femminile vs Parma, quando si gioca

Dopo i problemi del Gobbato (inagibile), il Pomigliano Women ha ottenuto il cambio permanente del proprio campo di casa che da questo turno di campionato sarà il Comunale di Palma Campania, quindi la partita si giocherà lì.

Il fischio d’inizio del signor Adolfo Baratta è in programma per le ore 14.30 di sabato 4 febbraio 2023, diretta streaming in esclusiva su TIMvision.