Parma-Pomigliano femminile, prima vittoria per le campane

Il Pomigliano donne batte il Parma Femminile e trova un importante successo. Decidono le reti di Taty, Konat e Martinez. Le campane abbandonano l’ultimo posto in classifica.

Vittoria importantissima quella ottenuta dal Pomigliano Femminile in casa del Parma Women: le ragazze di Sanchez, nuovo tecnico delle Pantere, hanno infatti trovato il primo successo stagionale battendo le crociate.

Vediamo dunque cronaca e tabellino della partita.

Parma-Pomigliano femminile, primo tempo

Avvio di gara piuttosto contratto per entrambe le squadre che sembrano avere più paura di perdere che voglia di vincere. Al 19′ però, al primo vero squillo del match, il Pomigliano Women passa in vantaggio: calcio d’angolo di Ferrario, perfetta incornata di Taty e palla in fondo al sacco per il vantaggio campano.

Lo schiaffo incassato sembra svegliare e le padrone di casa che prima dell’intervallo hanno tre buone occasioni, ma prima (28′) Cambiaghi viene murata al momento del tiro quasi a botta sicura, poi (40′) Silvioni non riesce a inquadrare la porta in scivolata e infine Cox, in pieno recupero, di testa accarezza il palo.

Parma femminile, giocatrici e allenatore. La rosa del Parma donne

Parma-Pomigliano femminile, secondo tempo

La ripresa comincia con il Parma femminile proiettato in avanti e vicinissimo al pareggio, ma la conclusione di Acuti, presentatasi a tu per tu con Cetinja, si spegne di poco a lato.

Gol sbagliato, gol subito: al 58′ infatti Konat capitalizza al meglio una bella azione manovrata avviata da Amorim Dias e rifinita da Passeri insaccando da distanza ravvicinata e a porta sguarnita.

Ancora una volta la rete incassata risveglia il Parma e al 70′ arriva il gol di Martinovic che su un cross dalla sinistra anticipa tutti e fa 2-1. Al 75′ arriva poi anche la traversa di Cambiaghi, la quale di testa trova un campanile che si infrange sulla faccia superiore del legno.

All’85’, però, Martinez chiude i conti: splendida cavalcata dell’attaccante del Pomigliano donne, dribbling su Capelletti in uscita e palla in rete a porta vuota.

Il Pomigliano Femminile trova dunque la propria prima vittoria stagione, si porta a quattro punti e scavalca proprio il Parma Femminile, ora penultimo a +2 dal Sassuolo.

Vedi anche: calendario partite Serie A femminile

Tabellino Parma Women-Pomigliano Femminile 0-2

PARMA (4-2-3-1): Capelletti; Heroum, Cox, Santoro (42′ Wiliams), Marchao; Benoit, Silvioni (61′ Bardin); Martinovic, Acuti (90′ Caiazzo), Arrigoni; Cambiaghi. All.: Giannetti

POMIGLIANO (4-3-1-2): Cetinja; Apicella, Passeri, Konat, Rizza; Gallazzi, Ferrario, Di Giammarino; Taty (77′ Miotto); Amorim Dias (61′ Battelani), Martinez (91′ Rabot). All.: Sanchez

RETI: 19′ Taty (Po), 58′ Konat (Po), 70′ Martinovic (Pa), 85′ Martinez (85′)