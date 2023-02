La Sampdoria donne vuole uscire dall’incubo, ma la Fiorentina Women’s non sembra l’avversario più comodo. Ultime notizie, probabili formazioni, quando si gioca e dove vedere la partita

Ormai rassegnata a disputare gli spareggi per non retrocedere, la Sampdoria femminile scende in campo in casa contro la Fiorentina Women’s, un avversario forte e che si presenterà a Bogliasco con l’intenzione di vincere per continuare a cullare sogni scudetto.

Vincere per le ragazze di Cincotta darebbe senz’altro morale in vista della seconda parte del campionato di Serie A Femminile, tuttavia la gara si presenta ricchissima di insidie. Le ragazze di Panico, dal canto loro, non possono permettersi di fallire, in modo da presentarsi al meglio ai play off per il titolo.

In attesa dell’inizio di questa partita di calcio donne, vediamo dunque tutto quello che c’è da sapere.

Sampdoria-Fiorentina femminile, squalifiche e infortuni

Pur non avendo squalificate, è probabile che la Sampdoria Women debba rinunciare a qualche elemento: alla ripresa Baldi, Gago, Odden, Pisani, Rincon, Soggiu, Spinelli e Tampieri non erano infatti disponibili, resta da capire se per infortunio e grazie a un permesso concordato con la società.

Nessuno stop imposto dal Giudice Sportivo nemmeno per la Fiorentina femminile, anche se non sono ben chiare le condizioni di Mijatovic, la quale potrebbe anche essersi infortunata di recente. Al momento comunque nessuna comunicazione a riguardo da parte della società.

Sampdoria-Fiorentina, ultime di calciomercato femminile

Gli ultimi giorni di calciomercato hanno portato qualche modifica di formazione sia per la Fiorentina femminile che per la Samp Women.

La Viola per esempio ha perso Sabatino (andata al Sassuolo) ma ha accolto Zamanian (dalla Juventus). In precedenza erano inoltre arrivate Hammarlund e Tucceri Cimini, mentre avevano salutato (in prestito) Zanoli e Giacobbo.

Botto di mercato invece per la formazione ligure che ha chiuso per Bonfantini, attaccante arrivata in prestito dalla Juventus femminile. Cedute in Serie B, invece, Marenco, Taleb e Seghir.

Vedi anche: rosa giocatrici Sampdoria femminile

Probabili formazioni Sampdoria Women vs Fiorentina femminile

Non avendo un quadro chiaro sulla situazione infortuni è difficile azzardare chi possano essere le giocatrici che Cincotta manderà in campo per la sua Samp femminile, tuttavia appare probabile che il nuovo acquisto Bonfantini parta dall’inizio in quello che probabilmente sarà un 4-3-1-2.

Per quanto riguarda la Fiorentina Women’s, in attesa di dettagli sullo stato di forma di Mijatovic proviamo a confermare la squadra vista contro il Pomigliano.

Di seguito dunque le probabili formazioni di Sampdoria-Fiorentina donne.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Odden; Giordano, Pettenuzzo, Pisani, De Rita; Prugna, Re, Cuschieri; Fallico; Bonfantini, Tarenzi. All.: Cincotta

FIORENTINA (4-3-3): Schroffenegger; Cafferata, Tortelli, Breitner, Tucceri Cimini; Parisi, Johannsdottir, Severini; Catena, Longo, Kajan. All.: Panico

Sampdoria-Fiorentina Women, classifica Serie A Femminile e pronostico

La Sampdoria donne al momento è al penultimo posto della Serie A Femminile con dieci punti fatti in quindici partite ed è ormai matematicamente condannata a disputare i play out per la salvezza. Il momento però non è dei migliori, avendo la formazione ligure perso tutte e sei le ultime partite in campionato.

Va decisamente meglio invece alla Fiorentina Women’s, terza, già qualificata ai play off scudetto e reduce da quattro vittorie negli ultimi cinque match. Il pronostico, manco a dirlo, è tutto in favore della Viola.

Vedi anche: calendario partite Serie A Femminile

Sampdoria-Fiorentina donne, quando si gioca e dove vederla

Sampdoria–Fiorentina, partita valida per la sedicesima giornata di Serie A donne, si disputerà sabato 4 febbraio 2023 al Tre Campanili di Bogliasco. Il fischio d’inizio dell’arbitro Ceriello è fissato per le ore 14.30.

Per quanto riguarda la diretta, il match è un’esclusiva TIMvision, quindi sarà trasmesso solamente a pagamento sulla piattaforma streaming.