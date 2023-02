La partita Juve donne contro il Milan femminile è la più importante della 16esima giornata di serie A 2023. Tutte le ultimissime news sul match tra bianconere e rossonere.

La Juventus femminile contro il Milan deve vincere per mantenere la posizione in classifica. Ma non sarà facile. Vi spieghiamo perché. Il Milan dopo aver perso il Derby e con solo 25 punti è quinta in classifica. Basta un nuovo passo falso per passare in una zona di classifica troppo distante dalle posizioni che contano per la corsa alla prossima Champions.

L’ostacolo più grosso della Juventus femminile invece si chiama: Roma. La squadra di Spugna prima in graduatoria e che in questo turno gioca contro il Como ha la strada in discesa, e anche se una vittoria delle giallorosse non è scontata il distacco tra le due squadre è di 5 punti.

Quindi vista la situazione attuale delle due squadre, chi vince tra Juve donne e Milan femminile? Andiamo a vedere quali sono i numeri del passato, le probabili formazioni e come e quando vedere Juve-Milan.

Juventus women-Milan precedenti

Proprio contro il Milan femminile la Juve ha perso la partita di andata di questo campionato 2022 -2023. Da notare che sempre nel 2022 e più precisamente a maggio le bianconere hanno battuto le giocatrici di Ganz in Coppa Italia e in Serie A.

Le 5 volte campionesse in questa stagione brillano meno, non a causa dei problemi societari della Juventus che riguardano solo la prima squadra maschile, ma perché il livello del calcio femminile italiano si è alzato con giocatrici straniere più forti e, di conseguenza, squadre più competitive.

Pertanto, qualsiasi previsione per questa partita, anche se basata su statistiche, potrebbe essere inaffidabile. Passiamo ora alle possibili formazioni.

Juventus femminile probabile formazione

Fra le giocatrici della Juventus donne c’è curiosità per capire se mister Montemurro schiererà, magari a partita in corso, il nuovo acquisto proveniente dal PSG Benedicte Simon. Ma per il resto, al netto delle giocatrici che hanno lasciato la squadra per giocare di più altrove, come nel caso di Bonfantini, dovrebbe giocare la formazione tipo schierata nelle ultime settimane.

Questo significa che a guidare l’attacco biancone dovrebbe essere ancora una volta Girelli, accompagnata da Lineth Beerensteyn. In virtù di questo ecco come dovrebbe giocare la Juve donne in questo incontro (modulo 3-4-3): Aprile, Gama, Sembrant, Rosucci, Lenzini, Pedersen, Caruso, Boattin, Cantore, Girelli, Beerensteyn.

Milan women formazione

Le rossonere, a caccia di punti per migliorare la propria posizione in classifica, hanno fatto diversi acquisti nella sessione di mercato di invernale. In particolare fra le calciatrici del Milan femminile ora ci sono anche Nesrine Bahlouli, arrivata dal Lione e Aniek Nouwen (ex Chelsea).

Ma bisogna capire se mister Ganz intenderà schierarle, oppure se preferirà partire utilizzando le giocatrici che conoscono meglio i suoi schemi e le sue idee tattiche. Tuttavia, secondo le ultime notizie Nouwen ci sarà e il Milan dovrebbe scendere in campo così, (modulo 4-3-2-1): Giuliani, Árnadóttir, Mesjasz, Nouwen, Bergamaschi, Grimshaw, K. Dubcová, Mascarello, Thomas, Asslani, Piemonte.

Quando gioca la Juve contro il Milan e come guardare la partita

Bianconere e rossonere giocano sabato 4 febbraio al training center della Juventus. Calcio d’inizio: ore 14.30. La partita sarà visibile in diretta gratuita su La7 in Tv e in streaming su la7.it. Ma si potrà guardare anche su Dazn e TimVision, ovviamente sole se siete abbonati in questo caso.

Come sempre la redazione sport di Donne sul web vi darà subito risultati e Highlights del match tra juventus women e milan femminile.