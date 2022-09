Roma femminile Champions – Sparta Praga: quando e come vederla

Roma Femminile – Sparta partita valida per il secondo turno di qualificazione alla fase a gironi di Champions League | Tutte le combinazioni | Formazioni, biglietti quando si gioca e dove vederla

Gara decisiva in Champions League per la Roma femminile che contro lo Sparta Praga ha la splendida opportunità di conquistare l’accesso alla fase a gironi. La Roma, alla sua primissima esperienza nella competizione più importante per squadre di club, entrerebbe così di diritto nel novero delle sedici squadre più forti d’Europa.

Roma Femminile vs Sparta Praga

La vittoria in rimonta della Roma sul campo dello Sparta Praga della settimana scorsa nela sfida di andata, consente alla squadra giallorossa di partire con un considerevole vantaggio sulle avversarie, vicecampionesse in carica nel campionato femminile della Repubblica Ceca. Ma nulla può essere dato per scontato.

Nonostante la sconfitta lo Sparta si è dimostrata squadra solida fisicamente e con alcune ottime individualità. La AS Roma Donne passerà il turno con una vittoria o un pareggio. In caso di sconfitta con un solo gol di scarto, tutto da rifare: tempi supplementari ed eventuali rigori. Lo Sparta passerà direttamente alla fase a gironi vincendo con almeno due gol di scarto.

Quando si gioca Roma Femminile-Sparta Praga: biglietti e programma TV

In attesa di giocare per la prima volta all’Olimpico, un sogno che la squadra femminile di Spugna custodisce da tempo, la As Roma femminile giocherà sul tradizionale campo di casa del Tre Fontane. Calcio d’inizio alle 14.30. Ingresso gratuito per il pubblico che vorrà assistere al match sul campo dell’EUR: come sempre prenotando il proprio segnaposto sulla pagina ufficiale del sito della Roma Femminile.

La Roma arriva dalla terza vittoria stagionale in campionato contro la Fiorentina che era partita fortissima ed era reduce da tre successi consecutivi in Serie A femminile.

Vittoria molto importante anche per lo Sparta Praga che nella quinta giornata della Liga 1 femminile in Repubblica Ceca ha vinto nettamente (1-3) sul campo del Plzen con gol di Diaskova, Martinkova e Subrtova mantenendosi a punteggio pieno con cinque vittorie in altrettante partite.

Come tutte le partite della Champions League femminile anche Roma Vs Sparta verrà trasmessa in diretta streaming da DAZN.

Le probabili formazioni

Considerando la gara della settimana scorsa e le partite di campionato, queste le probabili formazioni in campo per le due squadre.

Roma: Caesar; Landstrom, Minami, Wenninger, Bartoli; Bergersen, Giugliano, Lazaro; Haavi, Giacinti, Roman.

Sparta Praga: Chladekova; Dedinova, Bertholdova, Starova, Diaskova; Cveckova, Sonntagova, Polcarova; Tripp, Chang, Martinkova.

Arbitra la serba Jelena Medjenovic.

Juventus femminile Champions vs Koge, quando giocano. La Juve donne si gioca il girone

La Partita tra Roma e Sparta è la penultima gara nel programma decisivo per l’accesso alla fase a gironi. Il sorteggio dei quattro gironi tra le squadre già ammesse (le campionesse in carica del Lione, Barcellona, Wolfsburg e le ex campionesse del Chelsea) e le dodici squadre che avranno superato vittoriosamente questo ultimo taglio, è in programma il 3 ottobre a Nyon.

Il bellissimo gol di Haavi a Praga