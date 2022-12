Lione-Juventus femminile Champions: alla Juve serve la vittoria

Champions League femminile, Juventus Women contro l’Olympique Lione obbligata a vincere | Pronostici e precedenti | Formazioni e diretta TV.

Ultima chiamata per la Juventus di Joe Montemurro in Champions ospite delle campionesse d’Europa dell’Olympique Lione, la squadra più vincente di sempre nella storia del calcio femminile europeo. Sulla carta uno scontro proibitivo. Ma la Juve ha già dimostrato di poter ribaltare sul campo qualsiasi pronostico.

Sia lo scorso anno che anche poche settimane fa a Torino, nella gara d’andata del girone, la Juventus donne ha dimostrato di sapere tenere testa al Lione. E d’altronde le bianconere giocheranno con la mente sgombra di chi non ha nulla da perdere e dovrà rischiare il tutto per tutto.

Olympique Lione-Juventus : come si qualificano le bianconere

I conti sono presto fatti. La Juventus deve vincere. La splendida vittoria di sei giorni fa contro lo Zurigo (5-0) è di fatto inutile a fronte del successo delle francesi in casa dell’Arsenal che giocherà in casa delle elvetiche, ormai eliminate e senza punti.

L’Arsenal vincendo sarà primo. Al Lione, due punti in più della Juventus, basta un pari per passare ai quarti di finale a scapito delle bianconere. In quello che è l’unico girone ancora in discussione visto che negli altri tre gruppi le squadre già ammesse al secondo turno sono note. Roma compresa.

Le condizione del Lione oggi

La campagna europea delle campionesse in carica non era certo cominciata nel modo migliore con una pesantissima sconfitta in casa subita dall’Arsenal (1-5). Ma recuperando le proprie migliori giocatrici dopo un avvio di stagione problematico, il Lione si sta confermando su livelli di eccellenza assoluta. Anche la vittoria di Londra, che lascia comunque l’Olimpique in svantaggio in un ipotetico testa a testa con le Gunners, ha dimostrato che la squadra di Sonia Bonpastor è in netto recupero.

Lione che tuttavia continua ad accusare di tanto in tanto qualche colpo a vuoto. L’ultimo in campionato, contro il quotato Paris Saint-Germain, diretto avversario per il titolo di Ligue 1 femminile. Ed è proprio uno di questi black out che la squadra di Joe Montemurro si augura puntando tutto su una gara offensiva e aggressiva.

Olympiqie Lione-Juventus: precedenti e formazioni

Lo scorso anno la Juventus è stata eliminata a testa alta dalle campionesse francesi nei quarti di finale che la squadra bianconera raggiungeva per la prima volta nella sua storia. Storica vittoria juventina prima a Torino poi persa a Lione in una sfida nella quale le ragazze di Montemurro hanno sfiorato un’impresa che sembrava impossibile.

La sconfitta di domenica 11 contro il PSG (il campionato francese è in pausa invernale da allora) è costata al Lione la prima battuta d’arresto in campionato e il primo posto in classifica. Una squadra che sta affrontando alcuni problemi di formazione considerando assenze di rilievo come quelle di Sara Dabritz, Ellie Carpenter, Griedge Mbock, Ada Hegerberg e Catarina Macario, tutte infortunate. Contro l’Arsenal si è rivista Amadine Henry, punto di forza della nazionale francese – anche lei a lungo fuori per infortunio – che dovrebbe giocare dal primo minuto.

Nella Juventus occhi puntati su Beerensteyn, in forma strepitosa, con Girelli (13 centri stagionali) – reduce dai quattro gol con lo Zurigo – punto fermo della linea offensiva. Ballottaggio tra Gunnarsdottir e Grosso con Bonansea e Caruso in campo dal primo minuto.

Queste le probabili formazioni.

Olympique Lione: Endler; Sombath, Gilles, Renard, Morroni; Henry, Egurolla, Horan; Cascarino, Bacha, Malardo.

Juventus: Peyraud-Magnin; Lenzini, Sembrant, Salvai, Boattin; Junge Pedersen, Grosso; Bonansea, Caruso, Beerensteyn; Girelli.

Juventus Femminile Lione data orario partita

La partita tra Olympique Lione e Juventus Femminile è in programma mercoledì alle 18.45 alla Groupama Arena di Lione. Arbitra la ceca Jana Adamkova. A seguire, alle 21, la seconda gara del gruppo con lo Zurigo DC che ospita l’Arsenal.

Giovedì sera a Praga (18.45) la Roma giocherà l’ultima gara del proprio girone contro lo Slavia certa dell’accesso ai quarti ma ancora in corsa per il primo posto. Diretta streaming di entrambe le gare delle squadre italiane sulla piattaforma DAZN.