Juventus Women-Zurich 5-0: una cinquina che non basta – HIGHLIGHTS

La vittoria della Juventus contro lo Zurigo potrebbe non essere sufficiente per l’accesso ai quarti di finale di Champions. Video della Partita

Una vittoria tanto netta quanto inequivocabile quella della Juve femminile contro lo Zurich. Ma amara. Perché il Lione vanifica molti degli sforzi delle bianconere andando a vincere a sorpresa sul campo dell’Arsenal (0-1).

Una combinazione che a questo punto obbliga la Juventus Women a vincere la prossima partita di Champions proprio sul campo delle francesi, campionesse d’Europa in carica.

Juventus Women-Zurigo 5-0

Si sapeva che la della Juventus era condizione necessaria ma non sufficiente per conquistare i quarti di finale e che molto sarebbe dipeso dal risultato del Lione. Ma se non altro la Juve non ha davvero nulla da rimproverarsi sotto l’aspetto dell’impegno e della qualità di gioco.

Subito in vantaggio la squadra bianconera con un delizioso colpo di tacco di Cristiana Girelli su azione di calcio d’angolo. Una vera e propria opera d’arte che rende tutto più semplice per una squadra che, peraltro, domina fin dall’inizio, concedendo pochissimo e collezionando palle gol. Vanno vicine al raddoppio Cernoia, Bonansea e Beerensteyn al secondo tentativo firma il raddoppio, ancora una volta con la deviazione vincente su azione di calcio d’angolo.

É sempre Beerensteyn a mettersi in evidenza conquistando il calcio di rigore che, trasformato da Girelli con un cucchiaio, chiude il primo tempo sul netto risultato di 3-0.

Nel secondo tempo ancora Girelli, firma il quarto gol, per esagerare di li a qualche minuto con il quarto centro personale della serata ancora una volta su calcio di rigore e sempre per un intervento il regolare sulla scatenata Beerensteyn.

Sul 5-0 la Juventus può anche rallentare il ritmo concedere spazio ai rincalzi pur lasciando qualche occasione di troppo alla formazione elvetica capace di colpire una traversa in una delle uniche vere occasioni da goal costruite dallo Zurigo. Ma il montante di Magroz non regge il confronto con le cinque-sei nitide palle gol della Juve, oltre all’espulsione di Pando costretta a un brutto intervento su una incontenibile Beerensteyn. Vittoria splendida, netta. E di grande autorevolezza.

Purtroppo la notizia peggiore arriva alla conclusione della gara delle 21 con l’Arsenal battuto in casa dal Lione (autorete di Maanum a primo tempo scaduto). Arsenal che dovrà vincere con lo Zurigo per confermare la prima posizione nel girone. Juve costretta a passare a Lione per superare le francesi al secondo posto. Mercoledì 21 dicembre alle 18.45 servirà un’altra impresa titanica contro una delle squadre di Calcio femminile più forti del mondo.