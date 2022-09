Juventus femminile Champions vs Koge, quando giocano. La Juve donne si gioca il girone

Juventus women – HB Koge, partita di ritorno per la qualificazione ai gironi di Champions. Se la Juve femminile perde è fuori. Possibili risultati quando si gioca e come vederla.

Juventus femminile contro il Koge, è la gara che vale la qualificazione ai gironi di UEFA Women’s Champions League 2022/23 per la squadra bianconera. Dopo il pareggio nella partita di andata in Danimarca, il ritorno che deciderà quale delle due squadre passerà il turno si gioca mercoledì 28 settembre alle ore 20:30. Ecco perché la Juve women deve vincere e quali sono le ultime sulle formazioni.

Juve women Koge Champions, come passa la juventus

Per superare il turno la squadra bianconera dovrà per forza vincere questa gara contro le danesi. Si tratta infatti di un turno ad eliminazione diretta fra andata e ritorno, al momento in parità dopo il primo match.

Vincendo con qualsiasi risultato le bianconere si garantirebbero l’accesso alla fase a gironi della coppa europea, già centrata lo scorso anno. In caso di nuovo pareggio invece si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori per decidere chi passa. Infine, in caso di successo delle danesi la Juve donne sarebbe eliminata dalla Champions 2022/2023.

Dove gioca la Juventus donne in Champions

Nella passata stagione la Juve femminile ha giocato le partite del girone di Champions League all’Allianz Stadium di Torino, ovvero lo stadio dove solitamente ci sono le partite della squadra maschile. Ma in questa occasione, visto che si tratta di un turno preliminare, le ragazze allenate da Montemurro giocheranno contro il Koge donne, presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria.

Un impianto sportivo molto più capiente (quasi 6.000 spettatori) rispetto a quello di Vinovo, utilizzato per le partite di Serie A donne. In caso di accesso alla fase a gironi è probabile che le campionesse d’Italia tornino a giocare alla Stadium le partite casalinghe di Champions.

Juventus femminile-HB Koge Champions probabili formazioni

Rispetto alla formazione scesa in campo nell’ultima partita di campionato giocata contro il Sassuolo women, mister Montemurro potrebbe fare qualche cambio. In particolare fra le giocatrici bianconere l’allenatore delle Woman Juve, durante la conferenza stampa della vigilia, ha segnalato il fatto che Caruso e Gunnarsdottir stanno bene, quindi dovrebbero essere della gara. Viceversa per Sara Gama, nonostante il recupero, bisogna avere pazienza per rivederla in campo.

Di conseguenze questa la probabile formazione della Juventus women contro il Koge (modulo 4-3-3): Peyraud-Magnin, Nilden, Sembrant, Salvai, Boattin, Caruso, Rosucci, Gunnarsdottir, Bonfantini, Girelli, Beerensteyn.

Queste invece la formazione che potrebbe schierare in campo il tecnico del Koge contro la Juve, per cercare di ottenere la qualificazione ai gironi (modulo 5-4-1): Skiba, Faerge, Svedesen, Northeum, Obaze, Marcussen, Pokorny, Jankovska, Jens, Floe Nielsen, Carusa.

Dove guardare Juve donne vs Koge in Tv

Juve femminile contro il Koge, partita di Champions in calendario mercoledì 28 settembre alle ore 20:30, si potrà vedere in streaming su Dazn o Juventus Tv. E’ quindi necessario pagare un abbonamento per seguire la Juve women in coppa, in altre parole non si potrà guardare gratis.

