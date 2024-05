Barcellona-Lione è la terza finale di Champions League femminile tra queste due squadre e non può essere una sorpresa. Si tratta della miglior finale possibile per una edizione della competizione davvero di altissimo livello, e non esente da sorprese.

Champions League, la finale tra Barcellona e Olympique Lione

La finale di UWCL si gioca tra quelle che in questo momento devono essere considerate le migliori squadre del mondo di calcio femminile. Il Barcellona è una corazzata di livello assoluto, una squadra apparentemente inaffondabile che sembra non avere punti deboli e che gioca un calcio moderno, spiccatamente offensivo, estremamente divertentissimo e ricco di grande qualità.

L’Olympique Lione ha il DNA della squadra vincente: dal 2010 a oggi ha collezionato ben undici finali vincendone otto e anche se questa versione della squadra francese non è la migliore di sempre, il Lione è una delle pochissime squadre in grado di rendere la vita difficile al Barcellona: e forse anche di vincere, come abbiamo spiegato nel nostro canale video Youtube.

Barcellona-Lione: quando si gioca e dove vederla

Match : Barcellona vs Olympique Lione

: Barcellona vs Olympique Lione Data : 25 maggio 2024

: 25 maggio 2024 Ora partita : 18.00

: 18.00 Dove si gioca : Stadio San Mamés – Bilbao (Spagna)

: Stadio San Mamés – Bilbao (Spagna) Come vederla in Streaming: streaming LIVE su DAZN, gratis e aperta anche ai non abbonati

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Grazie a un accordo tra la UEFA e la rete il match è stato inserito al di fuori del paywall e sarà dunque visibile in streaming per tutti, anche i non abbonati.

Si tratta di una iniziativa inserita nell’ottica di un programma a lungo termine teso a garantire la massima visibilità agli eventi più importanti di calcio femminile a livello mondiale. Il match sarà a disposizione di oltre 150 paesi per un pubblico che potrebbe rappresentare il nuovo record di audience per un match femminile.

Barcellona-Lione: i precedenti

Due le finali giocate da Barça e Lione in precedenza, entrambe vinte dalla squadra francese, una nel 2019 e una nel 2022 entrambe in modo estremamente netto. Ma la squadra blaugrana, che era già di livello assoluto, era ancora nella sua prima versione di quella superpotenza che sarebbe diventata di lì a qualche tempo conquistando due coppe e dominando la scena.

Il Barça è alla sua quarta finale consecutiva, la quinta in sei stagioni. Di fatto di fronte ci sono la squadra più vincente di sempre e quella che ha già aperto un ciclo importante che potrebbe continuare ancora per molti anni a venire.

Barcellona-Lione femminile, i protagonisti

Il cammino delle due squadre è stato davvero straordinario. Il Lione ha dominato la scena senza nessuna incertezza. Il Barcellona dal canto suo ha perso una partita dopo un anno di imbattibilità, contro il Chelsea: ma ha dimostrato una consistenza incredibile riuscendo a ribaltare l’esito del confronto vincendo a sua volta in trasferta a Stamford Bridge.

Simbolo e motore delle due squadre sono sicuramente i tecnici: Jonatan Giráldez, alla sua ultima partita con il Barcellona prima di trasferirsi in NWSL a Washington, Sonia Bompastor dopo aver vinto tutto come giocatrice vuole ritoccare il suo record personale da allenatrice: è il primo tecnico che può vantare questo trofeo in entrambi i ruoli.

Il Barça vanta due palloni d’oro, Aitana Bonmatì e Alexia Putellas che ha appena rinnovato con il club per altre due stagioni. Oltre a un attacco atomico che può contare sull’esperienza di Fridolina Rolfo ma anche sull’incontenibile vena di Salma Paralluelo e sulla imprevedibilità di Graham. Il Lione sfoggia Wendie Renard, unica donna al mondo che può vantare otto Champions League con il suo club. L’altra, Eugénie Le Sommer, è fuori per infortunio. In compenso ci sono Kadidiatou Diani, capocannoniere assoluto del torneo con otto reti, e Ada Hegerberg, di nuovo disponibile dopo un infortunio che l’ha tenuta fuori dal campo per due mesi. La norvegese sarà disponibile dalla panchina con il peso dei suoi 64 gol che la rendono la migliore attaccante di sempre della competizione.

Le probabili formazioni

Barcellona: Coll; Bronzo, Paredes, Engen, Batlle; Bonmatí, Walsh, Putellas; Graham Hansen, Paralluelo, Rolfö.

Lione: Endler; Carpentiere, Renard, Gilles, Bacha; Van de Donk, Egurrola, Horan; Cascarino, Dumornay, Diani.

La squadra arbitrale è quasi completamente al femminile, guidata da un ufficiale molto rispettato e autorevole quale Rebecca Welch. Con lei in campo i guardalinee Natalie Aspinall ed Emily Carney, il quarto ufficiale Ivana Martinčić e i tre addetti al VAR Stuart Attwell, Katrin Rafalski e Katalin Kulcsár. In caso di parità dopo i tempi regolamentari si giocheranno due tempi supplementari di 15’ e in caso di ulteriore parità sarà inevitabile il ricorso ai calci di rigore.