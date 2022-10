Partite Serie C femminile 5^ giornata. Spicca Lumezzane-Bologna

Calcio femminile Serie C 2022/2023. Partite della quinta giornata dei gironi A, B e C. Calendario delle gare

A differenza di Serie A e Serie B, il campionato di Serie C femminile non si ferma e prosegue con la disputa delle partite valide per la quinta giornata. Il quinto turno è infatti in programma domenica 9 ottobre.

Il palinsesto della quinta giornata si apre con gli anticipi Sant’Agata-Chieti (Girone C, ore 11.30) e Cantera Adriatica Pescara-Palermo (C, ore 14.30). Si chiuderà invece con Salernitana-Roma Calcio Femminile (C, ore 16.30), mentre tutte le altre partite si disputeranno alle canoniche 15.30.

Partite e arbitri Serie C femminile quinta giornata Girone A

Di seguito il calendario completo della quinta giornata di campionato per quanto riguarda il Girone A di Serie C femminile comprensivo delle designazioni arbitrali. Visto il turno di riposo che dovrà osservare il Vittuone, l’Orobica ha l’opportunità di andare al comando il solitaria: servirà fare punti con il Pontedera, ancora fermo a zero punti.

Domenica 9 ottobre ore 15.30

Pavia-Freedom (Moro di Novi Ligure)

Angelo Baiardo-Pro Sesto (Rosini di Livorno)

Azalee Solbiatese-Fiammamonza (Massari di Torino)

Independiente Ivrea-Real Meda (Noce di Genova)

Lucchese-Su Planu (Arnaut di Padova)

Orobica Bergamo-Pontedera (Laugelli di Casale Monferrato)

Pinerolo-Spezia (Chindamo di Como)

Riposa: Accademia Vittuone.

Partite e arbitri Serie C femminile quinta giornata Girone B

Di seguito ecco invece il calendario completo del quinto turno del Girone B di Serie C femminile, con designazione arbitrale. Il big match di giornata è indubbiamente quello fra Lumezzane e Bologna, con le bresciane al comando a punteggio pieno e le emiliane che inseguono a 2 punti di distacco.

Domenica 9 ottobre ore 15.30

Padova-Jesina (Peletti di Crema)

Riccione-Vicenza (Giorgiani di Pesaro)

Lumezzane-Bologna (Venturato di Bassano del Grappa)

Orvieto-Meran Women (Panici di Aprilia)

Rinascita Doccia-Venezia 1985 (Cardella di Torre del Greco)

Sambenedettese-Triestina (Marchetti di L’Aquila)

Venezia-C.S.Lebowski (Lotito di Cremona)

Villorba-Portogruaro (Piccolo di Pordenone)

Partite e arbitri Serie C femminile quinta giornata Girone C

Infine ecco il programma completo della quinta giornata anche del Girone C del campionato di Serie C donne con le relative designazioni arbitrali. Fari puntati anche su due gare del Girone C, con le capoliste Res Women e Lecce che ricevono rispettivamente Vis Mediterranea e Independent.

Domenica 9 ottobre ore 15.30

Sant’Agata-Chieti (Viapiana di Catanzaro, ore 11.30)

Cantera Adriatica Pescara-Palermo (Salomone di Bari, ore 14.30)

Crotone-Frosinone (Savino di Torre Annunziata)

Grifone Gialloverde-Cosenza (Martii di Valdarno)

Res Women-Vis Mediterranea (Masi di Pontedera)

Salernitana-Roma Calcio Femminile (Scarati di Termoli, ore 16.30)

Trastevere-Matera (Palmieri di Avellino)

Lecce Women-Independent (Aureliano di Rossano)