Marcatori e risultati della diciassettesima giornata del campionato di Serie B femminile 2022/2023. Lazio sempre prima. Classifica e prossimo turno

La seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B femminile 2022/2023 mostra i successi di quattro fra le prime cinque in classifica. Vincono infatti Lazio, Napoli, Ternana e Cittadella, con le padovane che si aggiudicano il derby veneto contro il Chievo. Fra le inseguitrici, si rifa sotto il Cesena che si impone in casa del Trento.

Serie B femminile, la Lazio fa 13

Altra domenica da incorniciare per la Lazio che, con il successo per 3-0 sul Tavagnacco, conquista la tredicesima vittoria in campionato e mantiene la vetta della classifica con due punti di vantaggio sul Napoli (41 contro i 39 delle azzurre).

La squadra di Catini vince davanti agli occhi della Presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani, presente in tribuna, grazie al gol di Fuhlendorff al 42′ della prima frazione di gioco e a quello di Colombo poco prima dell’intervallo, mentre il 3-0 porta la firma di Moraca a inizio ripresa.

Cronaca Apulia Trani-Napoli 1-5

Larga affermazione in trasferta per il Napoli che coglie il terzo successo consecutivo rifila una cinquina all’Apulia Trani e rimane inscia della Lazio. La squadra di Lipoff è stata trascinata dalla scatenata Gomes, alla prima tripletta stagionale, e dalle reti di Del Estal e Giacobbo; mentre per le pugliesi è stata Bistrian ad andare a bersaglio.

Sintesi derby veneto Cittadella-Chievo

Colpo del Cittadella che batte il Chievo nello scontro diretto per il terzo posto e rimane sul gradino più basso del podio in compagnia della Ternana, a sua volta vincitrice contro la Torres. Le granata si aggiudicano il derby veneto con il Chievo per 3-1 grazie alle marcature di Pizzolato, Ferin e Kongouli (gol di Kiem per le gialloblù), mentre Pacioni e Lombardi regalano la vittoria alle umbre sulle sarde.

Risultati Serie B femminile 17^ giornata

La seconda giornata del girone di ritorno vede anche la vittoria dell’Hellas Verona sul San Marino Academy con la doppietta di Rognoni, mentre Brayda e Fracas regalano la vittoria al Brescia in casa dell’Arezzo.

Lazio-Tavagnacco 3-0 42’ Fuhlendorff (L), 45’+1’ Colombo (L), 48’ Moraca (L)

Apulia Trani-Napoli Femminile 1-5 11’ Gomes (N), 29’ Gomes (N), 31’ Del Estal (N), 52’ Bistrian (T), 61’ Gomes (N), 90’ Giacobbo (N)

Arezzo-Brescia 1-2 34’ Brayda (B), 77’ Fracas (B), 83’ Razzolini (A)

Cittadella-H&D Chievo Women 3-1 31’ Pizzolato (CI), 32’ Ferin (CI), 59’ Kiem (CH), 80’ Kongouli (CI)

Genoa-Ravenna 2-2 6’ Burbassi (R), 19’ Bargi (G), 64’ Burbassi (R), 81’ Bargi (G)

Hellas Verona-San Marino Academy 2-0 40’ Rognoni (V), 55’ Rognoni (V)

Ternana-Sassari Torres 2-0 40’ Pacioni (T), 85’ Lombardo (T)

Trento-Cesena 0-3 19’ Alkhovik (C), 54’ Alkhovik (C), 90’ Sechi (C)

Classifica Serie B femminile 2022/2023

Prossimo turno Serie B femminile 2022/2023

Ora il campionato di Serie B si prende una piccola pausa per consentire alle Nazionali di disputare i rispettivi impegni e tornerà in campo nel weekend del 26 febbraio. Di seguito il calendario completo.

Domenica 26 febbraio ore 14.30

Arezzo-Hellas Verona

Brescia-Genoa

Cesena-Apulia Trani

H&D Chievo Women-Napoli Femminile

Lazio-Ternana

Ravenna-San Marino Academy

Sassari Torres-Trento

Tavagnacco-Cittadella