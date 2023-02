Calendario partite con risultati della diciassettesima giornata dei Gironi A, B e C di calcio femminile Serie C.

Dopo la disputa della diciassettesima giornata del campionato di calcio femminile di Serie C, continuano rimanere apertissimi i giochi nel Girone A dove il Pinerolo è stato fermato sul pareggio dall’Independiente Ivrea. Praticamente immutate le prime posizioni dei Gironi B e C, anche se ormai si stanno delineando sempre più i valori del campionato con la composizione di gruppetti che lotteranno per i vari obiettivi. Di seguito i risultati delle partite di ciascun girone.

Risultati 17^ giornata Serie C Femminile Girone A

Il pareggio del Pinerolo con l’Independiente Ivrea (reti di Montecucco su un fronte e Tamburini sull’altro) accorcia la classifica nelle primissime posizioni. Le piemontesi sono ancora al comando della classifica, ma hanno solamente un punto di margine sul Freedom, vittorioso a Vittuone, e due sul Pavia Academy che ha una partita in meno in quanto recupererà l’1 marzo il match non disputato contro l’Orobica Bergamo. Nella seconda metà della graduatoria, è accesa la bagarre salvezza con diverse squadre in lotta per evitare i play-out.

Domenica 12 febbraio ore 14.30

Fiamma Monza-Spezia 0-5

Vittuone-Freedom 0-2

Lucchese-Pro Sesto 3-3

Azalee Sobiatese-Real Meda 2-0

Pinerolo-Independiente Ivrea 1-1

Angelo Baiardo-Su Planu 1-0

Mercoledì 1 marzo

Pavia Academy-Orobica Bergamo

Riposa: Pontedera

Diciassettesima giornata Serie C Femminile Girone B

Rimane frazionata invece la classifica del Girone B di Serie C femminile, con il Bologna che continua a guidare il raggruppamento con 6 punti di vantaggio sul Meran Women e 8 sul Lumezzane. Le prime tre della classe non hanno mancato l’appuntamento con la vittoria nell’ultimo turno di campionato sconfiggendo rispettivamente Vicenza, Sambenedettese e Rinascita Doccia, queste ultime in coda alla classifica con 4 punti e distanti cinque lunghezze dall’Orvieto.

Sabato 11 febbraio ore 16

Lumezzane-Rinascita Doccia 6-1

Domenica 12 febbraio ore 12

Sambenedettese-Meran Women 0-5

Domenica 12 febbraio ore 14.30

Vicenza-Bologna 0-3

Lebowski-Jesina 2-4

Orvieto-Triestina 2-3

Venezia FC-Portogruaro 0-0

Riccione-Venezia 1985 1-1

Padova-Villorba 2-0

Risultati diciassettesima giornata Serie C Femminile Girone C

Le vittorie della Res Women non fanno più notizia, con le capitoline che non lasciano per strada punti e proseguono la propria marcia in vetta al girone C senza perdere alcuna partita. Il vantaggio di Caccamo e compagne è ora di 10 punti sul Trastevere che insegue in seconda posizione e di 11 sul Chieti terzo. Nonostante queste due squadre stiano disputando un buon campionato, hanno trovato sulla propria strada una Res Women che finora si è dimostrata insuperabile.

Domenica 12 febbraio ore 12.30

Chieti-Roma 2-3

Domenica 12 febbraio ore 13

Sant’Agata-Frosinone 0-2

Domenica 12 febbraio ore 13.15

Grifone Gialloverde-Ludos 2-6

Domenica 12 febbraio ore 14.30

Nuova Cosenza-Vis Mediterranea Soccer 0-4

Res Women-Cantera Adriatica Pescara 4-0

Women Lecce-Match Point Matera 2-2

Domenica 12 febbraio ore 16.30

Salernitana-Crotone 1-1

Domenica 12 febbraio ore 17

Trastevere-Independent 2-1

