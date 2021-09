Calcio femminile serie A seconda giornata, prossime partite

Calcio femminile Serie A 2021-22. Dalla Roma al Milan, dalla Juve all’Inter, ecco tutte le partite della seconda giornata di campionato. Statistiche e dove vederle.

Calcio femminile, le partite della seconda giornata della Serie A TimVision, si svolgeranno durante questo fine settimana, ovvero sabato 4 e domenica 5 settembre 2021. Tutte le squadre che giocano nel campionato femminile italiano, scenderanno quindi in campo, 6 di sabato e altrettante domenica.

Vediamo allora quali squadre si affrontano e quali sono le statistiche partita per partita.

Serie A femminile seconda giornata 4-5 settembre

Roma – Napoli femminile

Sabato 4 settembre si affrontano per la terza volta in Serie A Roma e Napoli. Nei precedenti incontri fra le due squadre le giallorosse sono imbattute (una vittoria e un pareggio). Nella prima giornata di Serie A femminile 2021-22 la Roma ha vinto, mentre la squadra partenopea ha perso. Quindi la squadra di casa sembrerebbe partire favorita, ma nulla è scontato.

Sampdoria – Milan

E’ il primo confronto in Serie A women per queste due squadre, entrambe vittoriose alla prima giornata. Il Milan femminile punta ad ottenere il successo, nella partita in calendario sabato 4 settembre. Sarebbe il quarto anno di fila che ci riesce eventualmente. Per questo punta su due delle sue giocatrici più forti: Stefania Tarenzi (a cui manca un gol per arrivare a quota 100 in A) e Valentina Giacinti.

Verona – Sassuolo

Nei 5 precedenti fra i due club in Serie A women il Sassuolo ha sempre vinto. Il Verona ha iniziato male il campionato, perdendo 4-0 con il Milan, mentre il club emiliano ha vinto 2-1 con la Fiorentina. I neroverdi si confermeranno vincendo anche questa partita? Lo scopriremo sabato 4.

Fiorentina – Juventus

Le Juventus women sono reduci dal successo per 2-0 in Champions League femminile, contro la squadra albanese del Vllaznia. Ma ora le ragazze allenata da Montemurro, tornano in campo in Serie A, domenica 5 settembre contro la Fiorentina. I precedenti parlano chiaro: 6 dei 7 ultimi confronti sono stati vinti dalle campionesse d’Italia in carica. La squadra toscana però cercherà di invertire questa tendenza.

Pomigliano – Empoli

Il 5 settembre si affrontano per la prima volta in Serie A queste due squadre. Entrambe hanno perso la prima partita, per questo cercheranno di evitare la seconda sconfitta consecutiva e ottenere punti salvezza.

Inter – Lazio

Nei 3 precedenti in cui Inter e Lazio femminile si sono incontrate, le nerazzurre sono imbattute (2 vittorie e un pareggio). La squadra biancoceleste, sconfitta nella prima giornata dalla Sampdoria, potrebbero rimediare due ko nelle prime due partite

del campionato, per la prima volta nelle ultime 10 stagioni. L’Inter, che invece ha vinto la prima gara, vuole il secondo successo di fila nelle prime gare di Serie A, obbiettivo fino ad ora mai centrato. Domenica 5 settembre potrebbe arrivare l’atteso momento.

Partite seconda giornata Serie A femminile dove vederle

Tutte le partite della seconda giornata di Serie A femminile, saranno trasmesse su TimVision, alle ore 17:30, rispettivamente di sabato 4 e domenica 5 settembre.

L’unica partita trasmessa in chiaro in Tv su La 7, LA7d e LA7.it sarà Fiorentina-Juventus, in diretta dalla Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Questo il programma completo con tutte le partite della seconda giornata di Serie A femminile e dove vederle. Le statistiche ci forniscono alcune indicazioni, ma sarà poi il campo a dirci quali saranno i risultati, che influenzeranno la classifica.

