Fosca Innocenti 2. Quando esce la fiction Mediaset, puntate e cast

Fosca Innocenti 2a stagione. Quando viene trasmessa la serie con Vanessa Incontrada su Canale 5. Anticipazioni, attori e dove vedere la replica.

Fosca Innocenti, è in arrivo la seconda stagione della Fiction Mediaset con protagonista Vanessa Incontrada. Come per la prima stagione anche la 2a andrà in onda in Tv su Canale 5, con i nuovi episodi pronti a regalare colpi di scena. Sarà inoltre possibile rivedere gli episodi su Mediaset Play.

Ma andiamo con ordine e vediamo tutto quello che sappiamo su questa serie televisiva: quando comincia, la trama e il cast.

Quando inizia Fosca Innocenti 2

Al momento Mediaset non ha ancora comunicato la data ufficiale della messa in onda dei nuovi episodi della seconda stagione. Tuttavia su Canale 5 gli spot promozionali ne annunciano l’arrivo prossimamente. Quindi Fosca Innocenti 2 dovrebbe iniziare nei primi mesi del 2023.

Magari già a gennaio oppure nel mese di febbraio 2023, lo stesso in cui sono stati trasmessi gli episodi della prima stagione, che il pubblico ha amato così tanto. Insomma manca poco all’inizio della nuova serie sulle avventure del vicequestore di Arezzo interpretato da Vanessa Incontrada.

Fosca Innocenti stagione 2 episodi e trama

Il numero di puntate trasmesso sarà lo stesso della prima stagione, ovvero 4 che vedremo in altrettante serate. In base alle anticipazioni, durante i nuovi episodi il vicequestore dovrà fare i conti non solo con le indagini, ma anche con i problemi di cuore: infatti il rapporto nato con Cosimo diventerà più intenso, ma per divergenze caratteriali non sempre sarà rose e fiori.

Oltre che in diretta tv in prima serata su Canale 5, i nuovi episodi di Fosca Innocenti 2 si potranno rivedere in streaming su Mediaset Infinity. Ovvero la piattaforma che consente di vedere gratis fiction e programmi Mediaset.

Cast di Fosca Innocenti 2

Ecco chi sono gli attori e che personaggio interpretano durante la seconda stagione del telefilm Mediaset:

Vanessa Incontrada , nei panni di Fosca

, nei panni di Fosca Francesco Arca , che interpreta Cosimo

, che interpreta Cosimo Desirée Noferini, Giulia De Falcio nella serie

Giulia De Falcio nella serie Francesco Leone, nei panni di Pino Ricci

nei panni di Pino Ricci Cecilia Dazzi, ossia Rosa Lulli

ossia Rosa Lulli Giorgia Trasselli, ossia il personaggio di Bice

ossia il personaggio di Bice Irene Ferri, nei panni del PM Giuliana Perego

nei panni del PM Giuliana Perego Claudio Bigagli, che è il dottor Fontana

che è il dottor Fontana Antonella Fattori, nella fiction Eleonora Barberis

nella fiction Eleonora Barberis Maria Malandrucco, il personaggio di Susy

il personaggio di Susy Luca Capuano, che interpreta Walter Baroni.

Fosca Innocenti dove è stato girato

Visto che Fosca Innocenti è la vicequestore di Arezzo questa cittadina della Toscana è l’ambientazione della Serie televisiva. La location delle riprese esterne è nel comune di Arezzo quindi, ma attenzione perché per quelle interne la sede delle riprese è un’altra. In questo caso infatti la realizzazione delle scene è avvenuta a Roma. Quindi le ambientazioni che vedete in Fosca Innocenti 2 sono suddivise fra Arezzo e Roma, ovvero fra Toscana e Lazio.

Ricapitolando, la seconda stagione di Fosca Innocenti verrà trasmessa a inizio 2023, probabilmente a gennaio o febbraio. Le nuove puntate sono 4 e si potranno vedere su Canale 5 o su Mediaset Infinity. In attesa della messa in onda, non vediamo l’ora di sapere cosa succederà nella fiction con Vanessa Incontrada e il resto del cast.