Astrazeneca patologie, effetti collaterali, rischi, modulo consenso e ultime news. Ecco perché bisogna rivolgersi al medico prima di fare il vaccino Vaxzevria.

AstraZeneca. Il vaccino covid anglo svedese continua generare incertezza fra gli italiani, specie fra quelli prossimi alla vaccinazione per fasce d’età o perché rientranti nelle categorie più fragili, ma non solo. Il motivo principale riguarda i rischi che questo siero comporta, unito ad una comunicazione che non ha sciolto i dubbi esistenti.

Vediamo allora le ultime notizie su Astrazeneca, quali sono le patologie per cui bisogna rivolgersi al medico prima di ricevere il siero e i possibili effetti collaterali dopo la somministrazione.

Vaccino Astrazeneca ultime notizie

C’è ancora troppa confusione sul vaccino di Oxford, per questo i rifiuti di ricevere il vaccino Vaxzevria da nord a sud si moltiplicano. L’Ema, sui casi rilevati di trombosi, a seguito delle vaccinazioni, ha sempre dichiarato che i benefici della somministrazione superano di gran lunga i rischi.

Tuttavia questa comunicazione non rassicura molto chi dovrà riceverlo. Lo confermano anche le dichiarazioni del governatore campano De Luca, che ha parlato di risposta demenziale da parte dell’Ema.

La sfiducia verso Astrazeneca aumenta anche per i casi gravi rilevati in Italia negli ultimi giorni. Ad esempio una donna di 75 anni è morta a Palermo, dopo che lo scorso 6 aprile le era stata somministrata la prima dose di questo vaccino.

Astrazeneca, quando rivolgersi al medico prima di fare il vaccino

Nonostante questi casi, le rassicurazione degli esperti si moltiplicano e questo alimenta la confusione. Insomma, su AstraZeneca è in corso una grande speculazione mediatica, bisogna vaccinarsi sicuramente, ma in sicurezza. Quindi non possono bastare le rassicurazioni che arrivano in tv, c’è bisogno di un parere specializzato.

Per questo vi consigliamo di rivolgervi al vostro medico, prima di accettare di ricevere questo vaccino. In generale bisognerebbe farlo sempre, ma in particolare, stando a quanto riportato sul sito del governo, deve assolutamente farlo chi:

Astrazeneca effetti collaterali e rischi

Ma quali sono i rischi e i principali effetti indesiderati derivanti dal vaccino Astrazeneca? Ecco quelli indicati sempre nell’allegato presente sul sito del governo:

sensazione di svenimento o stordimento

fiato corto

respiro sibilante

cambiamenti nel battito cardiaco

gonfiore delle labbra, della gola o del viso

mal di stomaco

nausea o vomito

orticaria o eruzione cutanea.

Questi invece gli altre effetti collaterali comuni o meno. Anche qui, se si dovessero verificare, il consiglio è quello di rivolgervi al vostro medico.

Vaccino Astrazeneca modulo consenso informato

Per ogni altro approfondimento, ecco l’allegato del governo in versione pdf da scaricare.

ALLEGATO GOVERNO NUOVO CONSENSO INFORMATO VACCINO ASTRAZENECA

Insomma, fra una comunicazione sbagliata degli organi competenti, i casi di trombosi dopo le somministrazioni e i tanti possibili effetti collaterali, i dubbi sul vaccino Astrazeneca restano. Per questo rivolgervi al medico, che conosce il vostro stato di salute attuale, prima di riceverlo, è la scelta migliore.

