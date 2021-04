L’Italia con il nuovo piano vaccinale firmato dal generale Figliuolo impone il vaccino AstraZeneca a partire dagli Over 60 basandosi sulle indicazioni di EMA. Tuttavia le perplessità restano dopo le segnalazioni di trombosi. L’ultimo caso è successo a Formia. Ecco 5 verità sul vaccino AstraZeneca secondo gli Usa.

AstraZeneca il vaccino di Oxford verrà destinato alle categorie fragili e agli over 80 fino a chi ha più di 60 anni. Questo per ora è quanto stabilisce l’ordinanza Figliuolo e che mette finalmente ordine al caos vaccini in Italia e stabilisce le priorità. Mentre tutti coloro che hanno ricevuto la prima dose del vaccino Oxford riceveranno comunque la seconda.

Questo è il nuovo piano vaccinale del governo che punta ad accelerare al massimo per arrivare alle tanto decantate 500mila dosi di vaccinazioni anti-covid al giorno. Ma non tutti vogliono farle il vaccino di Oxford. Tra perplessità e verità, ecco quello che nessuno dice di questo vaccino.

AstraZeneca le cose da sapere

“Non voglio fare il vaccino AstraZeneca” è una delle tante domande su Google. Quindi la paura per le controindicazioni e gli eventuali rischi c’è e resta. C’è anche una parte di popolazione che vorrebbe vaccinarsi subito pur di non rischiare di contrarre il Covid. Pertanto non tutti sono contrari, sono molti coloro che accettano dopo il consenso di farsi vaccinare con il siero di Astra.

Cosa succede se si rifiuta il vaccino Astrazeneca

Comunque, abbiamo riassunto alcune news da Bloomberg e da The Washington Post per sapere qualcosa di più su questo vaccino di Oxford e cosa pensano e scrivono le testate americane al riguardo. Ecco le cose da sapere

AstraZeneca ha esperienza nei vaccini?

No. Secondo quanto riportato da Bloomberg Businessweek, a parte uno spray nasale contro l’influenza, si tratta della prima esperienza da parte dell’azienda anglo-svedese in tema di vaccini.

AstraZeneca fa parte del programma Covax cosa significa?

Un vaccino per il mondo”. Più economico e più facile da immagazzinare rispetto agli altri sul mercato, da distribuire attraverso Covax, il programma creato per garantire una distribuzione equa in tutti i paesi a basso e medio reddito. Così si è definita l’azienda quando ha lanciato il suo vaccino-anti-covid

AstraZeneca non è stato ancora approvato dalla FDA

Il vaccino di Oxford non è stato ancora approvato negli Stati Uniti, e sarà dura visti tutti gli errori di comunicazione e non solo, fatti in precedenza.

Il vaccino di Astra è efficace?

Per ora sembra di si guardando i risultati in Uk. Tuttavia bisogna anche ricordare che gli inglesi hanno fatto una vaccinazione di massa durante un lungo loockdown. Ma da quanto riporta Bloomberg sembra che i migliori risultati Il vaccino sviluppato con l’ Università di Oxford li abbia ottenuti nel prevenire il covid e i ricoveri nella popolozione con età a partire dai 65 anni.

Qundi come tutti i vaccini non farà sparire il coronavirus, la sua funzione è la prevenzione.

Queste sono le cose da sapere sul vaccino AstraZeneca e su cui l’Italia punta per immunizzare le persone considerate più a rischio e più fragili.

