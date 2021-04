Regioni, quando riapriranno? Ipotesi riaperture e regole nuovo decreto governo sugli spostamenti tra regioni e riaperture di cinema, palestre e piscine

Quando riapriranno le regioni e le attività e gli spostamenti tra regioni nel nostro paese, sono i temi attualmente al centro delle valutazioni del governo Draghi. All’interno della maggioranza c’è chi spinge per riaprire presto, ma al momento la possibilità più probabile è relativa al mese di maggio.

Facciamo allora il punto della situazione sulle ipotesi di riaperture in Italia, di regioni, ristoranti, palestre e altre attività, in base alle ultime notizie.

Apertura regioni quando

Il governo intende riaprire le regioni e le attività in Italia, ma solo dopo aver messo in sicurezza i più anziani e i fragili, come dichiarato dal premier Draghi. Questo significa che bisognerà vaccinare le categorie più a rischio e progredire con la campagna, prima di procedere con le riaperture.

Queste le dosi attualmente somministrate e le persone vaccinate nel nostro paese, in base a quanto riportata il sito del governo.

I numeri di coloro che hanno completato prima e seconda dose del vaccino non sono ancora consistenti per ora. Quindi l’ipotesi di riapertura delle regioni più concreta riguarda maggio, se vaccini e curva epidemiologica lo permetteranno.

Di sicuro si avranno maggiori certezze dal 26 aprile 2021, data in cui il governo potrebbe scrivere il nuovo decreto con le regole e i divieti in vigore dal mese di maggio. Vediamo allora quali attività potrebbero riaprire e come.

Ipotesi riaperture in Italia

Le principali riaperture potrebbero riguardare in primo luogo bar e ristoranti. Ovviamente questo dovrebbe essere consentito solo alle regioni in fascia gialla, ovvero con minor rischio per i contagi da covid.

In tal caso sarebbero obbligatorie le prenotazioni per i clienti e bisognerebbe privilegiare gli spazi all’aperto dove possibile. Inoltre, i tavoli dovranno garantire la distanza fra clienti e contenere massimo 4 persone, se non conviventi.

Anche cinema e teatri, potrebbero riaprire. L’ipotesi è che per farlo bisognerà seguire le seguenti regole:

capienza in base alla metratura delle sale, ma non superiore a 200 spettatori totali.

Entrate e uscite separate.

Obbligo di indossare mascherina Ffp2.

Riaperture palestre 2021

Qualche possibilità anche per la riapertura di palestre e piscine. In palestra potrebbero esserci allenamenti solo in forma individuale, mantenendo la distanza di almeno 2 metri. Inoltre, bisognerà garantire la pulizia di ogni attrezzo dopo l’uso e il divieto di utilizzare le docce.

Nelle piscine, in aggiunta a quanto detto per le palestre, ogni atleta dovrebbe avere almeno 10 metri quadri a disposizione.

Queste le ultime news su quando riapriranno le regioni e le ipotesi riaperture delle attività in Italia. Al momento c’è ancora incertezza, anche se per il mese di maggio ci sono delle possibilità. Tuttavia molto dipenderà dal contenimento dei contagi ottenuto tramite la campagna vaccinale in corso.

