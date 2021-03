Vaccini Italia in tempo reale, la situazione e le ultime news e informazioni delle regioni sui vaccini Covid.

Vaccini Covid Italia, quando tocca e a chi spetta vaccinarsi. Ecco l’elenco e le ultime news dalle regioni, per provare a rispondere alla domanda che ognuno di noi si pone, ovvero quando mi vaccino?

I dati del Ministero della Salute riportano che ad oggi le dosi di vaccino anti -covid somministrate sono pari a 8.506.277, mentre il totale dei vaccinati ad oggi in Italia è di 2.706.381. Vediamo invece le ultime news sul vaccino in tempo reale dalle regioni

Lazio, vaccini somministrati ad oggi: 870.382

L’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, ha dichiarato: “Venerdì notte (26 marzo) apriremo le prenotazioni alla fascia di età 69-68 anni”. Inoltre dallo stesso giorno verranno somministrati i vaccini 12 ore al giorno nell’hub dell’aeroporto di Fiumicino.

Lombardia, vaccini ad oggi: 1.360.040

In Lombardia i cittadini più fragili saranno contatti con chiamata telefonica per i vaccini anti-covid dal 6 aprile. Le somministrazioni con appuntamenti fissati inizieranno il 15 aprile.

Veneto, vaccini effettuati: 684.856

Gli abitanti del Veneto non dovranno chiamare per prenotarsi, ma saranno contattati telefonicamente in massa. Attualmente stanno completando il ciclo di vaccinazione i nati fino al 1941 e i soggetti vulnerabili.

Emilia Romagna, dosi vaccino somministrate: 731.693

Salgono a 124 totali i punti vaccinali individuati dalla regione. La campagna vaccinale accelera e gli over 80 (che hanno già prenotato la prima dose oltre il 15 aprile) potranno anticipare le date degli appuntamenti se lo vorranno.

Toscana, vaccini ad oggi: 545.528

Le persone nate negli anni 1941-42-43-44-45 e quelle con elevata fragilità, possono registrarsi sul portale della regione e prenotare. Gli over 80 rimasti sono contatti telefonicamente dai medici di famiglia.

Piemonte, vaccini effettuati ad oggi: 687.753

Provincia di Trento, vaccini: 79.882

Provincia di Bolzano, numero vaccini: 92.436

Friuli Venezia Giulia, vaccini fatti: 191.771

Dal 24 marzo possono prenotarsi le persone appartenenti alla fascia di età 79-75 anni e i soggetti vulnerabili. Prenotazioni effettuabili nelle farmacie negli sportelli delle strutture sanitarie e reparti o tramite call center

Umbria, i vaccinati sono: 120.236

Marche, vaccini ad oggi: 223.527

Entro aprile dovrebbe terminare la prima fase di vaccinazioni per gli over 80. A seguire potranno prenotarsi sul sito regionale, gli over 70 e le altre categorie.

Abruzzo, vaccini somministrati: 190.145

Campania, vaccini fatti ad oggi: 714.132

Molise, vaccini fatti: 49.957

Basilicata, numero vaccinazioni: 78.916

Puglia, somministrazioni ad oggi: 534.621

In questa regione fragili, disabili e over 80 saranno contattati telefonicamente da medici di base. Quindi non servirà la prenotazione per ricevere il vaccino.

Calabria, numero vaccini realizzati: 219.300

Prenotazione online per i vaccini estesa in regione anche alle categorie delle persone fragili, individuate attraverso i codici di esenzione previsti dal sistema sanitario.

Sicilia, vaccinazioni anti covid fatte: 684.858

Sardegna, vaccini: 189.607

Valle d ‘Aosta, vaccini ad oggi: 20.105

Questa la situazione in tempo reali dei vaccini effettuati in Italia e le ultime notizie regione per regione. In attesa dell’arrivo di un quantitativo molto più consistente di dosi prevista da aprile in poi, le regioni tentano di accelerare nella campagna vaccinale, spinte dalle direttive fornite dal governo Draghi.

Quanti sono i vaccini Covid nel mondo e quanto costano

Attualmente ci sono i seguenti vaccini contro il coronavirus

Pfizer BioNtech

Moderna

AstraZeneca

Johnson & Johnson

lo Sputnik oltre a quelli cinesi.

Vediamo quanto costano i vaccini all’Unione Europea

Secondo un report di Bloomberg America, il vaccino più caro è quello di Moderna, il suo prezzo va dai 25 ai 37$ . Quello di Pfizer viene pagato 14,70 dollari a fiala dalla Ue. Tenete in considerazione che Israele li ha pagati 30$ a fiala ed ha vaccinato quasi tutta la popolazione.

Quelli di J&J e AstraZeneca sono i meno costosi. Il primo ha un prezzo pari a 8,50$ e basta una sola dose, mentre il vaccino di Oxford viene pagato dalla UE 2,15$ a dose, il Sud Africa lo paga il doppio.

articolo live in costante aggiornamento

