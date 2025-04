Salmone al forno con limone | Ricetta facile e sana in 20 minuti

Il salmone al forno con limone è una delle ricette più semplici che puoi preparare in casa. Questo secondo piatto è perfetto per un pranzo elegante o anche per una dieta bilanciata.

Il salmone al forno con limone a aromi è uno dei secondi piatti di pesce più apprezzati da chi cerca un’opzione salutare e ricca di gusto. I tranci di salmone vengono insaporiti con succo e fette di limone fresco, ed erbe profumate, per un risultato tenero e succulento. Questa ricetta è perfetta per un pranzo elegante o anche per una dieta bilanciata. Ecco i consigli per cucinare il salmone fresco o surgelato in forno.

Tempo di preparazione: 5 min

Tempo di cottura: 15 min

Ingredienti per 2/3 porzioni

2-3 tranci di salmone fresco

1 limone biologico

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Origano o timo fresco

Come preparare il salmone al forno con limone

1

Preriscaldate il forno a 200°C in modalità statica.

2

Preparate i tranci di pesce: sciacquateli prima sotto acqua corrente e tamponateli con carta da cucina.

3

Tagliate il limone: spremete metà per il succo e affettate l’altra metà.

4

In una teglia foderata con carta da forno adagiate i tranci di pesce, aggiungete sale, pepe, olio, succo di limone e le erbe aromatiche

5

Fate cuocere per 12 minuti e negli ultimi 2 attivate la funzione grill per fare dorare leggermente il pesce. I tempi di cottura possono variare in base alllo spessore.

Servite i tranci di salmone al forno decorati con fette di limone.

Con cosa servire il salmone al forno

Il salmone si abbina bene con diversi contorni, dagli asparagi cotti al vapore ai broccoli, alle patate fino a delle belle insalate. Per chi desidera invece un piatto unico, l’accoppiata salmone e riso basmati in bianco, funziona da sempre.

Si può usare il salmone surgelato?

Si, ma come spiegato nella ricetta del merluzzo in padella, il pesce va decongelato e soprattutto è meglio acquistare prodotti di qualità. E se non trovate i tranci, anche i filetti di salmone si adattano a questa ricetta. In questo caso però i tempi di cottura vanno ridotti. Il concetto è banale: meno spessore = meno cottura. 10 minuti per cuocere un filetto di salmone sono più che sufficienti.

