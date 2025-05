Salsa Chimichurri: la ricetta originale argentina e la variante veloce

Una salsa fresca e aromatica, perfetta per la carne alla griglia. Ricetta originale argentina e la variante veloce da preparare in 5 minuti.

La salsa chimichurri è uno dei condimenti più iconici dell’Argentina. A base di prezzemolo, aglio e aceto, è la compagna ideale delle grigliate di carne, soprattutto nella stagione calda. Ottima su costine, tagliata o pollo alla brace, si prepara in pochi minuti e si conserva bene in frigorifero. In questa guida vi spieghiamo come preparare la ricetta originale e una variante express, perfetta anche all’ultimo minuto.

La Chimicurri a parte delle salse per carne più usate in cucina, insieme alla BBQ e alla bernese.

Se volete scoprirne altre, leggete la nostra guida completa alle salse per carne.

Salsa Chimichurri ricetta

Fresca, profumata e pronta in pochi minuti. La salsa perfetta per costine, tagliata e barbecue.

Ingredienti (versione classica – 6 persone)

1 mazzetto di prezzemolo fresco

2 spicchi d’aglio

1 cucchiaio di origano secco

½ cucchiaino di peperoncino secco tritato

60 ml di aceto di vino rosso

120 ml di olio extravergine di oliva

Sale e pepe q.b.

Procedimento

1

Tritate finemente il prezzemolo e l’aglio. Potete farlo a coltello o con un tritatutto, ma senza ridurli in crema.

2

Trasferite in una ciotola e aggiungete l’origano, il peperoncino, un pizzico di sale e pepe.

3

Unite l’aceto e mescolate bene.

4

Incorporate l’olio a filo, mescolando con una forchetta fino a ottenere una salsa omogenea.

5

Lasciate riposare almeno 30 minuti prima di servire, per permettere ai sapori di amalgamarsi.

Variante veloce

Se avete poco tempo ma volete comunque preparare questa salsetta verde, potete:

usare un mixer (con funzione pulse) per tritare tutto insieme in pochi secondi

sostituire l’aceto con succo di limone

aggiungere un pizzico di zucchero per bilanciare l’acidità.

Salsa Chimichurri: come usarla

Questo condimento si accompagna bene alle seguenti pietanze:

Sulle costine di maiale alla griglia

Con una tagliata di manzo o roast beef freddo

Per marinare petto di pollo o cosce

E’ottima anche servita con verdure alla piastra o tofu per chi desidera una versione vegetariana.

Conservazione

Si conserva 4-5 giorni in frigorifero, in barattolo di vetro ben chiuso. Prima di usarla è consigliabile riportarla a temperatura ambiente.

La salsa chimichurri nasce in Argentina, ma è diffusa anche in Uruguay e Paraguay, dove si preferisce usare più aglio o una diversa proporzione tra olio e aceto. In Brasile, esistono ricette simili arricchite con cipolla tritata o peperoni.