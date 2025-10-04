Salep turco (Shalep) – Ricetta della bevanda invernale tradizionale

Shalep turco bevanda calda con latte e polvere di orchidea. Ricetta passo passo con ingredienti, benefici e dove comprare il vero salep in Italia.

Il salep turco è una bevanda calda speziata e densa a base di latte e polvere di orchidee, molto popolare in Turchia e diffusa anche in Grecia, Siria, Libano e nei Balcani. La sua origine, come quella del şerbet, risale all’epoca ottomana, quando era servito nei bazar come ricostituente durante i mesi freddi. In Turchia questa bevanda, che ha una consistenza simile a quella di un budino, è considerata il simbolo della stagione fredda ed è ritenuta anche un rimedio casalingo contro tosse e raffreddore. In questa ricetta vediamo come prepararlo in casa e quanto costa acquistare il sahlep autentico in Italia.

Tempo di preparazione 5 Minuti

Cottura 15 minuti

Totale 20 minuti

Ingredienti per 2 persone

500 ml di latte intero

2 cucchiaini di polvere di sahlep puro

2 cucchiaini di zucchero semolato (o miele)

Cannella in polvere per decorare

Noci, pistacchi o altra frutta secca tritata ( facoltativo)

Come fare il Salep turco

1

Mettete in una casseruola capiente a fondo spesso il latte, lo zucchero e la polvere di sahlep. Mescolate bene con una frusta per sciogliere la polvere.

2

Scaldate il composto a fuoco medio-basso, mescolando continuamente per evitare che si attacchi.

3

Quando il latte inizia a bollire, abbassate il fuoco al minimo. Continuate a mescolare lentamente mentre sobbolle.

4

Lasciate cuocere per circa 15–20 minuti o più, fino a quando il sahlep diventa denso e vellutato.

Versatelo subito nelle tazze. Aggiungete la cannella in superficie. Se vi piace potete arricchire il salep turco con noci tritate, scaglie di cocco e pistacchi.

Conservazione

Se il Shalep avanza, trasferitelo in una bottiglia o barattolo di vetro e conservatelo in frigorifero per 2 giorni. Prima di consumarlo, fatelo riscaldare mescolando bene.

Dove comprare il salep turco in Italia e quanto costa

Il salep autentico non si trova nei normali supermercati italiani, ma è reperibile nei:

negozi etnici che vendono prodotti alimentari turchi o mediorientali (soprattutto a Milano, Roma e nelle grandi città con comunità turche o arabe).

Potete comprarlo anche sullo shop online di Amazon, e su e-commerce specializzati come GidaTurca o Turkish Bazaar, oltre ad altri rivenditori internazionali.

Il salep non è economico: una confezione da 50–100 g di questa polvere di orchidee pura costa in media tra 8 e 15 €.

Quello di alta qualità può superare i 50–100 €/kg ed è quindi venduto in piccoli quantitativi.

Le bustine istantanee, invece, sono molto più economiche, ma non hanno lo stesso sapore né le stesse proprietà.

In sintesi, chi vuole comprare il shalep turco originale deve orientarsi verso piccole confezioni da acquistare online o nei negozi etnici.

Il Salep turco non è come il cappuccino, ma è molto apprezzato come bevanda riscaldante perfetta per adulti e bambini. Prepararlo in casa richiede circa 15–20 minuti di cottura lenta, durante i quali il latte si trasforma in una bevanda densa e cremosa dal gusto delicatamente speziato.

Se vi incuriosiscono le specialità dal mondo, oltre al salep potete provare anche altre ricette turche o internazionali presenti nella nostra sezione cucina. Dalle bevande tipiche come il tè marocchino alla menta e il caffè turco fino ai piatti tradizionali più o meno conosciuti, trovate tante idee per portare a tavola sapori diversi e facili da fare.