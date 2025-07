Tè all’ibisco (karkadè): l’elisir rosso egiziano idratante e antiossidante. Ricetta e varianti

Come preparare il karkadè, il tè di fiori d’ibisco egiziano nella versione classica fredda e con una variante ai lamponi.

Il tè all’ibisco, o karkadè, è un infuso – o se preferite una tisana – preparato con i fiori rossi di Hibiscus essiccati. Viene servito ghiacciato in estate e caldo in inverno. Dolce e aspra allo stesso tempo e priva di caffeina, questa bevanda di origini egiziane è molto apprezzata anche in Occidente per le sue proprietà benefiche ed è diventata una valida alternativa a quelle industriali. In questa ricetta vediamo come si prepara secondo la tradizione egiziana e come si serve il tè all’ibisco freddo.

Preparazione: 5 minuti

Infusione (cottura): 15 minuti + il raffreddamento

Ingredienti per 4 bicchieri

1 litro d’acqua

4 cucchiai di fiori secchi di ibisco (karkadè, meglio sfusi, non bustine)

2-4 cucchiai di zucchero

Succo di mezzo limone (facoltativo)

Ghiaccio a piacere

Come si fa il tè all’ibisco.

1

In una pentola o bollitore versate l’acqua e portate ad ebollizione.

2

Spegnete il fuoco e aggiungete i fiori d’ibisco. Coprite e lasciate in infusione per 10-15 minuti. Filtrate l’infuso con un colino fine.

3

Aggiungete lo zucchero quando il te all’ibisco è caldo e mescolate bene. Fate raffreddare a temperatura ambiente.

4

Versatelo in una brocca e mettete a raffreddare in frigorifero per almeno 1-2 ore.

Servite in bicchieri con ghiaccio a piacere e qualche goccia di limone.

Variante del karkadè freddo con frutta

Questa bevanda egiziana si presta per preparare delle gustose varianti con l’aggiunta di frutti di bosco e foglie di menta fresca. Se volete fare scena con un drink analcolico particolare, aggiungete al tè freddo all’ibisco un cucchiaino di miele e lamponi freschi frullati. Se amate sperimentare provate anche il frullato marocchino di avocado fresco e delizioso

Cos’è il karkadè?

Il karkadè è un infuso preparato con i fiori secchi di Hibiscus sabdariffa, conosciuto per il suo colore rosso intenso e il sapore fresco e acidulo. È diffuso soprattutto in Egitto e Sudan, dove viene consumato durante cerimonie, matrimoni e feste religiose. Non è un tè nel senso stretto come quello turco, perché non contiene teina, ma è considerato un rimedio naturale per rinfrescarsi e idratarsi. Può essere servito caldo o freddo, a seconda della stagione e delle abitudini locali.

Karkadè benefici

Il té ai fiori di ibisco è ricco di antociani e antiossidanti naturali, aiuta a contrastare i radicali liberi e ha un leggero effetto rinfrescante e idratante. Non contiene caffeina (attenzione però a non esagerare con lo zucchero!). Chi soffre di pressione bassa dovrebbe consumarlo con moderazione e ascoltare il medico di fiducia, perché può avere un lieve effetto ipotensivo.

Altre bevande estive

Dove si può trovare il karkadè?

Se volete preparare la tisana di karkadè, è preferibile acquistare i fiori d’ibisco nei negozi etnici o online specializzati. In Italia li trovate facilmente su Amazon, su sito di Speziate.it o Bottega delle Tisane. Fate attenzione a cosa acquistate: per garantire un sapore autentico e intenso, scegliete fiori non aromatizzati né zuccherati, meglio ancora se sfusi e naturali. Tra le provenienze più apprezzate ci sono Egitto, Sudan e Burkina Faso, note per la qualità dei fiori.

il karkadè è molto più di una bevanda fredda: è un elisir rosso che unisce tradizione, salute e bellezza. Prepararlo in casa significa portare nel bicchiere un pezzetto di storia e, perché no, stupire con una variante fresca ai lamponi.

Per chi ama scoprire nuove bevande tradizionali, consigliamo anche il caffe turco e il şerbet turco, simboli di convivialità e ritualità nel Mediterraneo orientale.