Cioccolata calda, densa cremosa e senza grumi

Cioccolata calda fatta in casa cremosa e pronta in 10 minuti. Ricetta, varianti e calorie della cioccolata in tazza

La cioccolata calda nasce come bevanda di cacao in Mesoamerica e in Europa diventa celebre nel Seicento. In Italia la preferiamo gustare densa, quasi come un dessert al cucchiaio e a volte con panna. I prodotti pronti per farla esistono, ma la ricetta della cioccolata calda fatta in casa ha un gusto che non si dimentica. Qui trovate indicazioni semplici e i trucchi giusti per prepararla senza grumi, più o meno densa a seconda dei vostri gusti e meglio del bar.

Preparazione 5 min · Cottura 5 min · Totale 10 min

Ingredienti per 2 porzioni

350 ml di latte intero

20 g di cacao amaro in polvere

15 g di amido di mais (maizena)

35 g di zucchero

40 g di cioccolato fondente (min. 70%) tritato

un pizzico di sale

facoltativo: vaniglia, cannella o peperoncino

Come fare la cioccolata calda in casa

1. Versate gli ingredienti secchi (cacao, zucchero e amido di mais) in un pentolino.

2. Aggiungete tutto il latte a temperatura ambiente e mescolate con una frusta a mano fino a ottenere un composto liscio, senza grumi.

3. Mettete il pentolino sul fornello e cuocete a fuico dolce mescolando continuamente finché la cioccolata si addensa (circa 5-7 minuti).

4. Togliete dal fuoco, aggiungete il cioccolato fondente tritato e mescolate bene finché si scioglie del tutto.

5. Versate nelle tazze e servite subito la cioccolata liscia o con un ciuffo di panna.

Consigli e varianti

Se preferite una tazza di cioccolata meno densa, aggiungete 2 o 3 cucchiai di latte caldo a fine cottura. La stessa ricetta si presta per preparare alcune varianti sfiziose. Se vi piacciono le bevande speziate, potete aggiungere un pizzico di peperoncino o cannella nel latte o a fine cottura.

Cioccolata calda calorie

La cioccolata è buona, ma è anche piuttosto calorica. Una tazza preparata con latte intero, cacao, zucchero e cioccolato fondente contiene circa 320 kcal. Se poi aggiungete un ciuffo di panna montata o la servite con biscotti, le calorie aumentano facilmente. Non è una bevanda light, ma ogni tanto… vale la pena togliersi uno sfizio.

La ricetta della cioccolata calda si può preparare anche in versione vegana, usando bevande vegetali come il latte di mandorla o di avena. Potete anche ridurre lo zucchero o sostituirlo con dolcificanti naturali, ottenendo una cioccolata calda senza zucchero. Il risultato sarà meno cremoso rispetto alla ricetta tradizionale, ma comunque adatto a chi vuole concedersi qualcosa di buono senza esagerare con le calorie.

Questa è solo una delle tante bevande calde da preparare nei mesi freddi. Nella sezione Cucina di Donne sul Web, e sulle nostre pagine social trovate altre idee come il salep turco o i nostri frullati invernali con zucca. Se invece cercate altri dessert cremosi al cioccolato date uno sguardo alla ricetta budino fatto in casa, semplice, sano e perfetto per i bambini.