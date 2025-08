Tè marocchino alla menta: la ricetta del tè più unico al mondo

Come si fa tè alla menta marocchino con il metodo a doppio passaggio e quali sono gli ingredienti e benefici del tè verde più particolare al mondo.

Il tè marocchino alla menta è una delle bevande più iconiche del Maghreb, riconoscibile per il suo sapore fresco e il rito tradizionale con cui viene preparato e servito. A differenza di altre infusioni, richiede almeno due passaggi fondamentali per ottenere il sapore e la schiuma che lo caratterizzano. In questo articolo vedremo quali sono gli ingredienti e come fare il tè alla menta marocchino in casa

Tempi di preparazione

Preparazione: 10 minuti

10 minuti Infusione: 5 minuti

5 minuti Totale: circa 15 minuti

Ingredienti per il tè marocchino

1 cucchiaio di tè verde cinese (tipo Gunpowder)

1 mazzetto di menta fresca (preferibilmente nana marocchina)

500 ml di acqua

Zucchero (anche 2-3 cucchiai, secondo tradizione)

Come fare il tè marocchino alla menta

1

Portate a ebollizione l’acqua. Mettete il tè verde nella teiera e versatevi una piccola quantità d’acqua bollente. Fate roteare e buttate via: serve solo a pulire il tè.

2

Versate ora tutta l’acqua bollente nella teiera, aggiungete subito la menta lavata e lo zucchero. Lasciate in infusione almeno 5 minuti senza mescolare.

3

Dopo l’infusione, mescolate delicatamente o versate un bicchiere e riversatelo nella teiera un paio di volte.

Versate il tè nei bicchieri sollevando la teiera ad almeno 30 cm.

Varianti

La ricetta è pensata per circa 2-3 bicchieri. Per prepararne di più, potete raddoppiare le dosi mantenendo le stesse proporzioni.

Lo zucchero può essere regolato secondo il vostro gusto, ma tradizionalmente il tè marocchino è molto dolce.

È possibile usare anche il tè verde in bustine, ma il Gunpowder sfuso resta il più usato secondo la tradizione.

Quale menta usare per il tè marocchino

La menta ideale per questa ricetta è la menta nana marocchina, più piccola e profumata rispetto alla varietà comune. Per conoscere meglio le sue proprietà e gli utilizzi, leggete la nostra scheda sulla menta.

Perché i marocchini versano il té dall’alto

In Marocco versare il tè dall’alto non è una questione estetica per i turisti di passaggio. Serve a ossigenare il liquido, a mescolare meglio zucchero e menta, e a creare la tipica schiuma in superficie. Per riuscirci, la teiera viene sollevata di circa 30 cm e il getto deve essere continuo.

Quali sono i benefici del tè alla menta marocchino

Oltre al sapore rinfrescante, il tè marocchino alla menta è noto per alcuni benefici:

Favorisce la digestione, soprattutto dopo pasti abbondanti

Ha proprietà antiossidanti grazie al tè verde

La menta ha un effetto calmante e rinfrescante naturale

Può aiutare a ridurre la sensazione di gonfiore e pesantezza

Il tè marocchino alla menta non è solo una ricetta da provare, ma un piccolo rito da vivere. Se amate le bevande tradizionali del Maghreb, del Medio Oriente e internazionali, continuate a seguirci: qui trovate solo ricette autentiche, radicate in un territorio e nel rispetto della tradizione, nei gesti che continuano a raccontare un’identità vera, senza bisogno di folklore né luoghi comuni.