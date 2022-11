5 ricette per cucinare il polpo

Ricette per cucinare il polpo fresco o surgelato. Ecco 5 idee per preparare un bel piatto a base di polpo come antipasto o secondo piatto.

Le ricette con polpo sono diverse anche se la versione più nota è il polpo lesso con patate. Tuttavia ci sono altri modi per cuocere la piovra, tra questi ricordiamo la ricetta originale del polpo alla Luciana, oltre a tutte le altre ricette tipiche della tradizione italiana. Vediamo quindi quali altri piatti particolari si possono preparare con la piovra.

Vedi anche: Come cucinare il polpo con la pentola a pressione

Ricette per cucinare il polpo

Il polpo può essere servito come antipasto per una cena a base di pesce caldo tiepido o anche freddo. Tra le idee per cuocere questo mollusco cefalopode c’è la ricetta del polpo grigliato, ma anche quella dell’insalata di polpo fresco o congelato che potete fare con gli asparagi, volendo anche surgelati e cotti al vapore. Guarda la ricetta

Ricetta polpo ubriaco

Piatto della tradizione gastronomica Toscana, questa pietanza viene servita in diversi modi. Si può mangiare come antipasto ma anche come secondo piatto. Non è una ricetta difficile da fare in quanto richiede circa 40 minuti di cottura, ma gli step per cuocere questo piatto vanno seguiti passo passo.

Insalata di polpo e patate

Un grande classico è questa pietanza che viene servita in tutte le stagioni e in particolare per la cena della vigilia. Tuttavia, preparare in casa un buon piatto di polpo con patate può sembrare facile ma non lo è affatto, quindi se volete farlo in modo perfetto ecco una ricetta con foto che vi insegna a cucinare il polpo morbido e saporito

Polpo al forno con verdure

Questo secondo piatto di mare da gustare caldo, richiede attenzione nei tempi di cottura onde evitare che il polpo diventi duro, ma soprattutto dovete comprare una piovra fresca e seguire tutte le istruzioni indicate nella nostra ricetta con i consigli per non sbagliare.

Ricetta polpo galiziano

Le pietanze a base di questo mollusco sono tante e ci sono diverse ricette straniere da provare. Tra le più gustose e anche più facili, vi segnaliamo quella del polpo stile galiziano, tipica ricetta spagnola a base di polpo lesso e paprika dolce e piccante e che potete servire anche su un letto di patate bollite. Ecco la ricetta originale del polpo alla galleca

Questi sono cinque idee diverse per mangiare il polpo in inverno così come in estate. Come avete visto ci sono diversi modi per cuocere e servire la piovra, ma se cercate altre ricette con polpo fresco o surgelato Vi suggeriamo di guardare anche: