Riforma pensioni 2024 donne. Cambia davvero la Fornero?

Riforma pensioni dal 2024. Quali sono le ipotesi del governo per superare la Fornero. Ultime sulla pensione anticipata donna.

Riforma pensioni 2024 donne a che punto siamo?. La manovra finanziaria approvata dal governo ha portato ben pochi cambiamenti per il prepensionamento. Anzi scivoli come quota 103 e opzione donna hanno requisiti più stringenti che in passato. Questo perché nella legge di bilancio non c’erano sufficienti risorse. Tuttavia l’intenzione annunciata dal governo Meloni è quella di cambiare la Legge Fornero con una riforma definitiva del sistema pensionistico.

Sarà davvero così? E se si cosa cambierà per le lavoratrici? Cerchiamo di capirlo qui di seguito sulla base delle ultimissime news.

Pensione anticipata e legge Fornero cosa cambia

Nel 2023 sarà possibile andare in pensione anticipatamente solo con:

opzione donna con 60 anni di età e 35 di contributi, ma per sole 3 categorie: caregiver, licenziate o invalide almeno al 74%.

con 60 anni di età e 35 di contributi, ma per sole 3 categorie: caregiver, licenziate o invalide almeno al 74%. Quota 103, con 41 di contributi e 62 di età.

In tutti gli altri casi l’unica possibilità per andare in pensione resta la Legge Fornero. In altre parole la pensione di vecchiaia che si raggiunge all’età di 67 anni per donne e uomini.

Quindi anche se ne era stata annunciata la cancellazione, per ora questa norma è ancora lì e rappresenta per molti l’unica possibilità reale per lasciare il lavoro. Ma dal 2024 l’esecutivo vuole cambiare questo meccanismo, come annunciato dal Ministro del lavoro Calderone. Vediamo come qui di seguito.

Riforma pensioni 2024 quota 41 sarà per tutti?

Fino ad oggi la coalizione di centrodestra che governa il paese ha sempre dichiarato che l’abolizione della Fornero passa per l’approvazione di quota 41 per tutti (in pensione con 41 anni contributivi a prescindere dall’età). Nella legge di bilancio approvata a fine 2022 questo nuovo scivolo è stato applicato solo in piccolissima parte all’interno di quota 103. Ad oggi però i possibili beneficiari sono pochi.

Ma la prossima riforma pensioni dovrà essere quella definitiva, secondo quanto affermato da alcuni ministri dell’esecutivo Meloni. Questo significa che quota 41 per tutti sarà approvata dal primo gennaio 2024? Al momento è difficile che questo possa accadere, visto che una legge simile costerebbe parecchi soldi alle casse dello stato. In particolare fra 3 e 4 miliardi di euro solo nel per il primo anno, secondo alcune stime Inps. Quindi non poco, e abbiamo visto quanto i soldi influenzino le scelte del governo, come avvenuto per la manovra.

Vedi anche:

Riforma pensioni donne 2024 novità ultima ora

In attesa delle decisioni da prendere l’esecutivo ha avviato nuovi incontri con i sindacati, il primo dei quali in programma il 19 gennaio 2023 come riporta IlSole24ore. In questo tavolo le parti sociali avanzeranno le loro proposte per il graduale superamento della Legge Fornero. Ma questo non sarà l’unico incontro in programma.

Le misure temporanee prese dal governo italiano dovrebbero essere cambiate, ma per ora siamo solo nel campo delle ipotesi. Quindi non abbiamo ancora certezze sulla riforma pensioni 2024, se non che ci sarà un intervento più strutturale nelle prossima manovra economica. Ma almeno per il 2023 per andare in pensione le opzioni principali restano 3, Legge Fornero inclusa. Quindi parliamo di altri 12 mesi di attesa per sapere se ci saranno davvero novità sulla pensione anticipata donne.