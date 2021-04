Superlega Calcio 2024. Cosa è, squadre partecipanti, quanto vale e come potrebbe cambiare la Serie A e il calcio femminile. Domande e risposte.

Superlega europea, è nata ufficialmente la nuova competizione di calcio di club europei, creata su iniziativa di 12 club. Si tratta di una decisione destinata a cambiare il mondo del calcio, rispetto a come lo sconosciamo attualmente, perché comporterà una riorganizzazione dei campionati nazionali e delle coppe europee.

Il motivo di questa scelta è principalmente economico, visto che la nuova superlega avrebbe un valore decisamente maggiore rispetto all’attuale Champions League. Tuttavia le leghe nazionali e l’Uefa sono contrarie. Scopriamo allora tutto quello che c’è da sapere sulla nuova Superleague europea, che coinvolge tre squadre italiane, tramite una serie di domande e risposte.

Superlega europea chi sono i membri fondatori

I club fondatori di questa nuova competizioni sono 12: Juventus, Milan, Inter, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcellona, ​ Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham.

Fra queste quindi oltre alle 3 italiane, ci sono 6 squadre della premier league inglese e 3 della Liga spagnola. Nessuna francese e tedesca, almeno per ora.

Superlega europea come funziona

Le squadre partecipanti a questa competizione saranno 20, di queste 12 sono rappresentate dai membri fondatori, che disputeranno stabilmente il torneo. Ad esse però potrebbero aggiungersi altri 3 membri fissi, probabilmente squadre europee blasonate come i campioni europei in carica del Bayern Monaco o i campioni di Francia del PSG. I restanti 5 posti saranno assegnati sulla base di qualificazioni annuali, in relazione ai risultati maturati anno per anno.

La competizione poi prevede lo svolgimento di 2 gironi ognuno da 10 squadre, con le prime 3 di ogni gruppo che si qualificheranno per giocare i quarti di finale del torneo. Gli ultimi posti disponibili, per accedere alla fase finale, sono assegnati dagli spareggi fra le quarte e quinte classificate.

Quanti soldi vale la Superlega europea?

Il valore economico di questa nuova competizione è altissimo, motivo che ha spinto i club ad annunciare questa scelta forte. I 12 club fondatori affermano che: “riceveranno 3,5 miliardi di euro esclusivamente per sostenere i loro piani di investimento infrastrutturale e per compensare l’impatto della pandemia“.

Ma i ricavi potenziali per i club partecipanti a questo torneo sono destinati a crescere, arrivando nel breve a 5/6 miliardi e nel lungo periodo a 10 miliardi di euro. Insomma, un giro d’affari decisamente superiore rispetto all’attuale Champions League.

Superlega 2024 quando si giocheranno le partite

Il numero di partite in questa competizione è elevato, per questo sono previste partite infrasettimanali. Chiaramente i club europei partecipanti sperano di competere anche nei rispettivi campionati nazionali, ma a quel punto per ragioni di calendario potrebbe essere necessario diminuire il numero di partite della Serie A e delle altre competizioni.

Attualmente l’intenzione dei club fondatori è quella di iniziare ad agosto 2024.

Juve, Milan e Inter rischiano di non giocare la Serie A?

All’annuncio della Superlega le leghe nazionali e la Uefa si sono dette assolutamente contrarie. Tanto che ora i club coinvolti rischiano l’esclusione dalle competizioni nazionali e da quelle della Uefa.

Quindi Inter, Juventus e Milan potrebbero essere escluse dalla Serie A quando inizierà questa competizione. Ma per ora non c’è nulla di ufficiale al riguardo, ma l’ipotesi esiste.

Superlega europea calcio femminile

Infine, la Superleague Europea dovrebbe riguardare anche il calcio femminile. I club fondatori hanno dichiarato che una volta partito il torneo maschile, verrà lanciato anche un campionato dello stesso tipo destinato alle donne.

Insomma, una vera e propria rivoluzione per il calcio italiano ed europeo. Il motivo principale della nascita di questa competizione è economico, aumentare il numero di partite dei top club europei fa crescere notevolmente i ricavi. Tuttavia c’è il rischio che i campionati nazionali perdano d’interesse ed è per questo che le leghe minacciano l’esclusione dei club aderenti alla Superlega europea.

Staremo a vedere cosa succederà al riguardo. Di certo la Superlegue è ormai realtà e dal 2024 coinvolgerà almeno 3 club italiani e negli anni a seguire anche il calcio femminile.

