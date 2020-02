Se vi state chiedendo dove gioca il Sassuolo calcio femminile, vi rispondiamo subito: nel massimo campionato italiano, ovvero la Serie A. Infatti, la squadra emiliana rappresenta una delle sorprese in positivo del Serie A woman 2020, classifica alla mano.

Scopriamo allora meglio chi sono le donne del Sassuolo calcio, da quali nazioni provengono, i ruoli e quanto guadagnano, in questo articolo a loro dedicato.

Le calciatrici del Sassuolo femminile: rosa

La rosa del Sassuolo è composta da 27 giocatrici. Partiamo dal ruolo dei portieri, ricoperto dalle italiane Chiara Binni e Nicole Lauria, ma anche dalla belga Diede Lemey, che proteggono la porta neroverde.

Per quanto riguarda la difesa ci sono le italiane Erika Santoro, Maria Luisa Filangeri e Martina Lenzini. Completano questo reparto la francese Anna Julia Molin, la statunitense Grace Cutler, la belga Heleen Maria Jaques e l’olandese Sofieke Jansen.

Il centrocampo del team neroverde è composto dalle italiane Camilla Labate, Emma Errico, Giada Pondini e Martina Tomaselli. Inoltre ci sono la rumena Adina Giurgiu e le due ragazze della Repubblica Ceca Michaela Dubcova e Kamila Dubcova.

Le attaccanti che completano questo organico sono tutte di nazionalità italiana. Si tratta di: Benedetta Orsi, Claudia Ferrato, Daniela Sabatino, Danila Zazzera, Luisa Pugnali, Michela Cambiaghi, Silvia Zanni, Valeria Monterubbiano, Teresa Fracas e Veronica Battelani.

Infine, l’allenatore della squadra è Gianpiero Piovani, ex calciatore e attaccante, che ha militato in diverse squadre di Serie A e leghe inferiori.

Le giocatrici del Sassuolo convocate in nazionale

Le calciatrici del Sassuolo, oltre che giocare nella Serie A femminile, militano anche nelle rispettive nazionali di appartenenza. Visto che nel Sassuolo ci sono tante giocatrici italiane, vediamo quali di queste sono state convocate nella nazionale del nostro paese.

La punta di diamante in quest’ottica è Daniela Sabatino, che ha partecipato allo scorso mondiale, svoltosi l’estate 2019 in Francia, ed è ancora stabilmente fra le convocate per le partite valide per la qualificazione ai prossimi campionati europei.





Poi si segnalano anche le giovani Camilla Labate, Martina Lenzini e Benedetta Orsi, convocate nella under 23 italiana. Questo a dimostrazione che hanno davanti a loro una carriera molto promettente.

Quanto guadagnano le giocatrici del Sassuolo femminile

Detto delle donne che vestono la maglia neroverde e partecipano anche alle spedizioni azzurre, vediamo ora a quanto ammonta lo stipendio percepito da queste atlete.

Senza girarci intorno vi diciamo subito che non c’è confronto con i calciatori di serie A, visto che purtroppo le giocatrici non hanno ancora lo status di professioniste e quindi non possono firmare un contratto, ma solo accordi privati. Questi ultimi, per la loro prosecuzione devono essere rinnovati ogni anno.

Non solo, perché l’altra forte limitazione è la presenza di un tetto massimo allo stipendio pari a 30.658 € lordi l’anno. Se consideriamo che a tale somma si possono aggiungere dei rimborsi, ne consegue che al massimo le calciatrici del Sassuolo possono guadagnare una cifra non superiore a 40.000 € annui. Una differenza abissale con i colleghi uomini che ricevono milioni di euro.

Ovviamente l’auspicio di tutti coloro che amano questo sport è che il professionismo venga esteso al mondo del calcio femminile quanto prima. Ma aldilà di questo bisogna dire che le calciatrici possono guadagnare anche di più rispetto al tetto prima descritto. Ciò grazie alle sponsorizzazioni, in grado di incrementare quanto percepito da ognuna di esse.

Ad esempio in passato Daniela Sabatino è stata una testimonial del noto marchio di abbigliamento sportivo Puma. Per svolgere questa attività non sappiamo quanto abbia guadagnato, ma di certo sarà riuscita ad incrementare in modo significativo le sue entrate. Stesso discorso vale per le sue compagne nel club emiliano.

E’ tutto per quanto riguarda il nostro racconto su chi sono le donne del Sassuolo calcio femminile. Se vi piace lo sport e vi interessa sapere quante più cose possibili dei suoi personaggi, allora dovete assolutamente restare aggiornati con noi.

