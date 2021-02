Juve-Roma probabili formazioni, partita della 21a giornata del campionato di serie A 2020/2021. Il modulo e i giocatori bianconeri convocati. Calcio d’inizio alle ore 18:00

Juventus-Roma probabile formazione – Una partita scudetto che può tagliare fuori una delle due squadre dall’inseguimento scudetto alle milanesi. Un big match per la Juventus a pochi giorni dal fondamentale ritorno di Coppa Italia. La prima di Dzeko dopo la ritrovata pace con Fonseca e proprio contro i bianconeri, promessi sposi in estate. Juve-Roma, una gara che, per temi e importanza, può indirizzare tutto il proseguo della stagione.

Dopo il successo nell’andata di semifinale contro l’Inter, Andrea Pirlo continua il suo febbraio di fuoco (e di grandi sfide) ospitando all’Allianz Stadium i giallorossi, attualmente terzi in classifica. Fischio d’inizio sabato 6 febbraio, ore 18:00, per una partita che può rilanciare – o affondare quasi definitivamente – i sogni scudetto di entrambi i club. Andiamo a vedere, allora, i convocati e le probabili formazioni di Juve-Roma.

Juve-Roma: i convocati di Pirlo

Nessuna sorpresa nella lista dei convocati di Pirlo: per Juve-Roma, il tecnico avrà a disposizione gli stessi uomini (o quasi) della gara di Coppa Italia. Oltre agli infortunati Aaron Ramsey e Paulo Dybala, infatti, i bianconeri non potranno contare neppure sullo squalificato Rodrigo Bentancur.

Guardando all’infermeria, il centrocampista gallese ha accusato un lieve risentimento muscolare poco prima del match contro l’Inter e, sebbene abbia già lavorato in parte con la squadra, sarà tenuto precauzionalmente a riposo.

Continua, invece, il faticoso recupero dalla lesione al collaterale per la Joya. Negli ultimi giorni, l’argentino ha proseguito con le solite sedute di allenamento personalizzato e, probabilmente, darà forfait anche per il ritorno di Coppa Italia. Visti i tanti infortuni che stanno condizionando la sua stagione, Pirlo e il suo staff vogliono evitare ricadute: probabilmente, Dybala tornerà – ma solo in panchina – contro il Napoli, nella prossima gara di campionato.

Juve-Roma modulo e probabili formazioni

Modulo che vince… non si cambia e così, verso Juve-Roma, Pirlo conferma il classico 4-4-2. Dopo il turno di riposo di Coppa Italia, in porta torna Wojciech Szczesny, mentre davanti a lui ci sarà l’affiatata coppia Bonucci-Chiellini, con de Ligt che parte un po’ dietro nelle gerarchie. Sugli esterni, a completare la difesa, ci saranno Juan Cuadrado e Danilo.

In mezzo al campo, complice la squalifica di Bentancur, spazio ad Arthur Melo e Adrien Rabiot, con Weston McKennie spostato sulla fascia destra per l’ormai consueta opzione “tattica”. Sull’out mancino, invece, si rivede Federico Chiesa, in crescita dopo la rete alla Sampdoria nell’ultima sfida di campionato.

Davanti, ovviamente, non si tocca Cristiano Ronaldo, sublime trascinatore anche in Coppa Italia. I big match sono il suo terreno di caccia preferito e, in questa stagione, ha già segnato una doppietta alla Roma nella gara del girone d’andata. Per l’altra maglia nel tandem d’attacco, salgono le quotazioni di Alvaro Morata, subentrato solo nel secondo tempo contro l’Inter e favorito su Kulusevski.

VEDI ANCHE: Ronaldo-Juventus: quanti goal ha fatto CR7 con la maglia della Juve

Probabile formazione Juventus (modulo 4-4-2):

Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo (All. Pirlo).

Ballottaggi: Chiellini-de Ligt 60%-40%; Morata-Kulusevski 70%-30%.

Probabile formazione Roma (modulo 3-5-2):

Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Cristante; Mkhitaryan, Mayoral (All. Fonseca)

Juventus-Roma: la partita d’andata

Nel girone d’andata, solo un CR7 formato extraterrestre permise alla Juve di agguantare il 2-2 contro una Roma ben più in partita. Da quella sfida sono passati poco più di quattro mesi, ma i bianconeri – come sottolineato da Pirlo in conferenza stampa – sono cambiati tanto.

Vedi anche: Stipendio Ronaldo

Col passare delle gare, passando anche da brutti ko come quelli contro Fiorentina e Inter in campionato, l’allenatore è cresciuto e con lui la consapevolezza della squadra. L’asticella sarà già arrivata al punto giusto per vincere questo big match e lanciare l’assalto allo scudetto? Per scoprirlo, appuntamento a sabato 6 febbraio, ore 18:00: vi aspetta Juventus-Roma.

VEDI ANCHE