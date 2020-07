Napoli femminile in serie A, chi sono le giocatrici del Napoli calcio

Napoli femminile, la squadra di calcio campana è approdata nel campionato italiano di Serie A donne, dopo aver vinto la serie B stagione 2019-20. Le ragazze in maglia azzurra partecipano dunque al campionato di Serie A femminile 2020-21.

Vedi anche: Calcio femminile calendario

Cerchiamo allora di capire chi sono le donne del Napoli calcio, da dove provengono e quanto guadagnano all’interno di questo articolo.

Napoli femminile rosa



La rosa del Napoli donne è attualmente composta da 20 giocatrici, di cui molte italiane e alcune di nazionalità straniera. Iniziamo dai portieri, dove la squadra annovera la francese Emmeline Mainguy e le giovanissime italiane Giulia Franco e Liliana Merolla.

Per quanto riguarda la difesa la squadra azzurra presenta le italiane Chiara Groff, Elisabetta Oliviero, Livia Capparelli, Federica Di Criscio e Paola Di Marino. Ma ci sono anche due straniere, ossia la statunitense Mariah Cameron Brooke e l’australiana Isobel Dalton.

A centrocampo il Napoli woman può contare sull’estone Vlada Kubassova e sull’olandese Sofieke Jansen. Mentre le italiane che completano questo reparto sono: Alessandra Nencioni, Emma Errico e Giulia Risina.

In attacco ci sono tre le italiane con il compito di fare i goal, vale a dire: Eleonora Goldoni, Aurora Penna e Isotta Nocchi. Completano il reparto offensivo partenopeo la greca Despina Chatzinikolau e la svedese Jenny Hjohlman, molto famosa nel suo paese d’origine.

Le ragazze della rosa del Napoli donne sono allenate da Giuseppe Marino, mister che ha centrato la promozione al campionato di Serie A femminile.

Quanto guadagnano le giocatrici del Napoli femminile

Abbiamo visto chi sono le giocatrici della squadra partenopea, cerchiamo ora di capire meglio a quanto ammonta il loro stipendio.

Molte della ragazze del Napoli provengono dalla serie B femminile, visto che la squadra è una neopromossa. Altre si sono aggregate alla squadra di recente, dopo alcune operazioni di calciomercato fatte per rinforzare la rosa.

Vedi anche: Juventus femminile chi sono le calciatrici

In virtù di questo, ma soprattutto del fatto che il professionismo nel calcio femminile tarda ad arrivare, i guadagni delle calciatrici sono contenuti. Non potendo firmare contratti le giocatrici guadagnano cifre che neppure lontanamente si avvicinano a quelle dei colleghi uomini.

Lo stipendio massimo per gli accordi che legano le calciatrici alla Società Sportiva Calcio Napoli femminile non può superare i 30.658 € lordi l’anno. Per questo le calciatrici azzurre non possono guadagnare più di questa cifra, salvo eventuali aggiunte derivanti da rimborsi o sponsorizzazioni frutto di accordi privati.

Insomma, anche se non si conoscono le cifre esatte degli stipendi, il guadagno delle giocatrici è ben lontano dalla cifre da capogiro del calcio maschile.

Ora è davvero tutto per quanto riguarda le calciatrici del Napoli donne, chi sono, quali ruoli hanno, la loro nazionalità e quanto guadagnano.

Vedi anche: