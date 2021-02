Probabile formazione Juve-Crotone, partita della 23a giornata del campionato di serie A 2020/2021. I bianconeri ospitano gli Squali, ultimi in classifica. Tante assenze fra i convocati di Pirlo

Probabili formazioni Juve-Crotone – I bianconeri per rialzarsi dopo Napoli e Porto, gli Squali per abbandonare quel pericoloso ultimo posto in classifica. All’andata la sfida fra Juventus e Crotone finì 1-1, col primo punto in campionato dei calabresi e col primo davvero preoccupante stop degli uomini di Andrea Pirlo.

Passato un girone, l’allenatore bianconero sa che un altro passo falso contro la squadra di Stroppa significherebbe dire addio ai sogni scudetto (con l’Inter post-derby a +11), ma anche complicare maledettamente la corsa alla prossima Champions League. Un obiettivo che, anche finanziariamente, il club non può mancare.

Contro l’ultima della classe, allora, diventa vitale invertire la rotta tracciata con le brutte sconfitte di Napoli e Porto per rimanere agganciati al treno nerazzurro. In attesa di tempi migliori – per gioco e infortuni -, vincere aiuta a vincere e non c’è modo migliore di farlo che iniziare da Juve-Crotone. Andiamo a vedere, quindi, i convocati per la partita e le probabili formazioni.

Juve-Crotone: i convocati di Pirlo

Continuando ad arrivare brutte notizie dall’infermeria per Pirlo. Paulo Dybala, che sembrava sulla strada del rientro, sente ancora fastidio al ginocchio ed è fuori dalla lista dei convocati. Un’assenza che si aggiunge a quelle già confermate di Chiellini, Bonucci, Cuadrado e Arthur che salteranno tutti Juve-Crotone. Out per squalifica anche Rabiot.

Tempi di recupero incerti sia per la Joya – maledetta la sua stagione fin qui – che per il brasiliano ex Barcellona, alle prese con una dolorosa calcificazione ossea. Fra circa due settimane, invece, Pirlo e il suo staff sperano di avere di nuovo a disposizione gli altri infortunati: ritorni che diventerebbero fondamentali in vista – almeno – del ritorno di Champions League.

Juve-Crotone: probabile formazione

Formazione quasi obbligata per Pirlo in vista di Juventus-Crotone. In porta, come annunciato in conferenza stampa, Szczesny lascerà i guantoni a Gianluigi Buffon, mentre in difesa sono pronti i “superstiti” Danilo, Demiral, de Ligt e Alex Sandro.

In mezzo al campo, con Arthur-Rabiot indisponibili e McKennie acciaccato, si va verso la strana coppia composta da Rodrigo Bentancur e Nicolò Fagioli, stellina della Juve Under 23 e, quest’anno, già titolare in prima squadra nella gara di Coppa Italia contro la Spal. Sulle fasce, invece, spazio alla classe di Aaron Ramsey e all’energia di Federico Chiesa, uno dei pochi a salvarsi nella trasferta di Champions.

Vista anche l’emergenza infortuni, niente turnover per Cristiano Ronaldo che guiderà l’attacco bianconero dopo l’opaca partita di Porto. Con Dybala di nuovo out e Morata non al meglio a causa di un virus intestinale, tocca a Dejan Kulusevski fare coppia con CR7. Dopo un ottimo avvio di stagione, lo svedese si è un po’ perso, complice anche un ruolo diverso da quello occupato a Parma. Crotone deve essere la partita della sua rinascita.

Probabile formazione Juventus (modulo 4-4-2):

Buffon; Danilo, Demiral, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Fagioli, Ramsey; Kulusevski, Ronaldo (All. Pirlo)

Ballottaggio: Fagioli-McKennie 55%-45%

Probabile formazione Crotone (modulo 4-3-3):

Cordaz; Rispoli, Djidji, Golemic, Reca; Molina, Petriccione, Vulic; Messias, Di Carmine, Ounas (All. Stroppa).

Juventus-Crotone: le ultime notizie

Le ultime verso Juve-Crotone parlano di tanti assenti e giocatori non al meglio in casa bianconera. Infortuni che, ormai, non fanno più notizia e portano a interrogarsi sul perché – da qualche partita a questa parte – le conferenze di Pirlo si siano trasformate in un bollettino medico.

Contro il Crotone, ultimo in classifica e con parecchi problemi difensivi, la leadership di Ronaldo e la verve di Chiesa possono e devono bastare. Ma in vista delle prossime uscite, ritorno di Champions League su tutte, l’allenatore ha bisogno di ritrovare quei tasselli necessari per il suo gioco. O altrimenti lo spettro di una stagione fallimentare diventerebbe sempre più concreto.

