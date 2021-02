Juve-Crotone 3-0, partita del campionato di serie A 2020/2021. Cristiano Ronaldo fa doppietta e supera Lukaku nella classifica marcatori. In gol anche McKennie

Troppa Juventus (e troppo Ronaldo) per il povero Crotone che viene strapazzato 3-0 all’Allianz Stadium. L’uomo copertina, ovviamente, è CR7 che fa 18 gol in serie A, 25 in stagione e supera Lukaku nella classifica marcatori. Il punto esclamativo lo mette poi Weston McKennie che, da corner, congela la partita ed esulta ancora con la bacchetta di Harry Potter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus)

Non è una magia, invece, quella che porta i bianconeri al terzo posto in classifica, a -8 dall’Inter capolista, ma con una partita in meno. Nonostante i tanti punti buttati, lo scudetto è ancora alla portata di una Juve che – per crederci – ha però bisogno di ritrovare i suoi uomini chiave, a partire da Paulo Dybala. Anche se con un CR7 così, le cose davanti diventano molto più facili.

Juventus-Crotone: Ronaldo top dopo Porto

A proposito di Ronaldo, il portoghese si rialza dopo la debacle di Porto, dove era stato uno dei peggiori, e – come scriverebbe Demiral sui social – gioca una partita “davvero top“. I suoi 90 minuti sono un condensato della leadership di Cristiano: CR7 sbraita, sprona la squadra ad alzarsi, impreca con sé stesso per il gol divorato in avvio e, infine, esulta per la doppietta di testa che indirizza il match.

Forse caricato dalla sfida col gigante Lukaku (che col gol nel derby l’aveva superato nella classifica marcatori), Ronaldo segna un gol da rapace dell’area di rigore e uno di raro strapotere fisico, con un terzo tempo da Nba con cui ferma il tempo – dei suoi 36 anni – e stravolge la forza di gravità. La serie A è avvertita: il GOAT è ancora lui. E siamo sicuri che anche dalle parti di Oporto qualcuno abbia sentito il suo “Siuuuu“.

VEDI ANCHE: Ronaldo-Juventus: quanti goal ha fatto CR7 con la maglia della Juve

Juve-Crotone 3-0: primo tempo

Primo tempo di Juventus-Crotone a tinte bianconere anche se a partire meglio sono gli ospiti. Il solito Messias ubriaca di finte Ramsey e appoggia al centro dove Danilo, scivolando, perde la marcatura su Reca: debole e impreciso però il suo tentativo. La Juve risponde subito con Kulusevski, che svirgola su un tiro al volo, e poi con Ramsey, sprecone nel cestinare un buon invito di Danilo.

La prima vera occasione arriva alla mezz’ora quando Chiesa salta secco Luperto e crossa basso. Il pallone, sporcato da Cordaz, carambola sui piedi di Cristiano Ronaldo che, da pochi passi, manca incredibilmente l’appuntamento col gol. Altro giro, altra chance: dagli sviluppi da calcio d’angolo, un flipper premia de Ligt che, al volo, manda di poco a lato. Poco dopo tocca di nuovo a Ramsey: il tiro del gallese, deviato da Cordaz, si stampa sulla traversa.

Il legno è il preludio al gol. Alex Sandro, liberato sulla sinistra, fa partire un cross per la testa di Ronaldo che da lì non può proprio sbagliare: rete dell’1-0 e 17esimo gol in campionato, alla pari di Lukaku. Magnifico il movimento del portoghese che parte in anticipo alle spalle di Golemic, quel tanto che basta per non finire in fuorigioco.

Non c’è 17… senza 18 e così – dopo una manciata di minuti – Ronaldo si ripete. Cross di Ramsey per CR7 che prende l’ascensore e, sempre di testa, spedisce alle spalle di Cordaz. Un terzo tempo cestisco che vale il 2-0 e il momentaneo titolo di capocannoniere. E dire che, allo scadere, ci sarebbe tempo anche per la tripletta, ma stavolta Ronaldo – imbeccato di nuovo dal gallese – spara fuori a tu per tu col portiere.

Juventus Crotone 3-0: secondo tempo

Secondo tempo in gestione per la Juve che contiene bene i (timidi) tentativi del Crotone. Per i bianconeri, solito assolo di Ronaldo che, lanciato da McKennie, viene ben contenuto da Magallan al momento del tiro. CR7 si ripete poco dopo, stavolta servito da Chiesa, ma Cordaz respinge di piede (ed è super anche su Alex Sandro).

Dall’angolo successivo, però, la Juve cala il tris. Sponda di de Ligt sul secondo palo che rende il pallone giocabile per McKennie: il texano non ci pensa due volte e trafigge Cordaz. Quarto gol in campionato per l’ex Schalke 04 e – dopo Bologna – ancora un’esultanza alla Harry Potter.

In fiducia dopo la rete del 3-0, i bianconeri continuano ad attaccare e, prima con Ramsey e poi con Bernardeschi, vanno vicini al poker. Nei minuti finali, c’è spazio anche per qualche stellina dell’Under 23 come Fagioli, Di Pardo o il volto noto Frabotta. La Juve vince in scioltezza e si porta a -8 (ma con una partita in meno) dall’Inter. Il sogno scudetto è ancora vivo.

Juventus Crotone 3-0: voti e pagelle

Partita mai in discussione per la Juve che, fin dal primo tempo, la indirizza sui binari giusti grazie alle due reti di Cristiano Ronaldo. È il portoghese l’Mvp del match: la sua doppietta aerea è un condensato di tecnica e forza fisica che merita un 7,5. Andiamo a vedere, però, tutti gli altri voti di Juventus-Crotone.

Buffon 6, Danilo 6,5, Demiral 6, de Ligt 6,5, Alex Sandro 7 (Frabotta sv), Chiesa 6,5 (Di Pardo sv), Bentancur 6 (Fagioli 6), McKennie 7, Ramsey 6 (Bernardeschi 6), Kulusevski 6 (Morata 6). Il migliore: Ronaldo 7,5. Pirlo 6,5.

Classifica e prossima partita della Juve

Con la pratica Crotone archiviata, la Juventus sale al terzo posto in classifica con 45 punti, a -8 dall’Inter capolista (che ha però una partita in più). Approfittando dei passi falsi di Milan e Roma, i bianconeri vedono più da vicino la qualificazione alla prossima Champions League e rimangono agganciati al treno (ad alta velocità) nerazzurro.

VEDI ANCHE: Calendario serie A: partite campionato 2021. Lista completa e Classifica

Il prossimo match, la trasferta di Verona contro l’Hellas di Juric (sabato 27 febbraio, ore 20:45), sarà un vero banco di prova per le ambizioni della Juve. Cosa vuol fare da grande la squadra di Pirlo? L’impressione è che fra pochi giorni avremo già la risposta definitiva.