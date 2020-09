Juventus, Luis Suarez è il nome caldo del calciomercato per l’attacco della Juve. Il giocatore del Barcellona è l’uomo giusto per affiancare Ronaldo e Dybala? Pro e contro.

Il calciomercato juve potrebbe regalare alla vecchia signora il suo prossimo numero 9: Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano, 33 anni, è stato messo alla porta dal nuovo allenatore del Barcellona, Ronald Koeman.

Con la maglia blaugrana, “El Pistolero” ha segnato 198 gol in 283 partite e, insieme a Messi e Neymar, ha formato la MSN, il tridente più prolifico di tutta la storia del Barça e del calcio spagnolo.

Numeri che fanno paura e che certificano come la Juventus sia vicina a un grandissimo attaccante, uno dei migliori al mondo. Tutto bene, quindi? Non proprio perché il colpo Suarez comporterebbe anche qualche svantaggio. L’analisi di tutti i pro e i contro dell’(eventuale) arrivo del Pistolero a Torino.

Juve, contro del colpo Suarez: età e infortuni

Luis Suarez compirà 34 anni il prossimo 24 gennaio, fra poco più di quattro mesi. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, davanti ai microfoni Andrea Agnelli indicò la via del «ringiovanimento della rosa».

Un dettame che cozzerebbe col suo arrivo, per di più in un reparto che è composto già dal 35enne Cristiano Ronaldo. La caratura internazionale del Pistolero, però, potrebbe portare la Juve a fare un’eccezione pur di assicurarsi il suo instinct killer e assecondare la suggestione di un tridente da sogno, con CR7 e Dybala.

Un’altra nota dolente, legata all’età, è quella degli infortuni. Negli ultimi anni, Suarez ha dovuto fare i conti con un problema al menisco: lo scorso gennaio, si è sottoposto a un’operazione chirurgica che l’ha tenuto lontano dal campo per quattro mesi.

Per via di questo fastidio, unito a qualche infortunio alla caviglia e al polpaccio, l’uruguaiano ha saltato 26 gare nelle ultime due stagioni (e sarebbero state molte di più se il campionato spagnolo non si fosse fermato per l’emergenza coronavirus).

Di positivo c’è che, dopo il rientro dall’operazione al menisco, Suarez ha preso parte a tutte le restanti partite del Barcellona, segnando anche sette gol fra Liga e Champions League.

Il peggio sembra alle spalle, ma, a quasi 34 anni e con una simile propensione all’infortunio, la Juve potrebbe avere un motivo in più per dubitare dell’affare Suarez.

Juventus, Suarez è compatibile con Ronaldo e Dybala?

Se, come detto, la Juve sogna il tridente Dybala-Suarez-Ronaldo, c’è da farsi però una domanda: i tre sono compatibili? Nell’ultima stagione, uno dei problemi dei bianconeri è stato portare un’efficacia azione di pressing nella metà campo offensiva.

Un nodo citato anche dall’allenatore Andrea Pirlo in conferenza stampa, parlando di un «veloce recupero di palla» da migliorare.

Per caratteristiche, Dybala tende a sacrificarsi più in fase di possesso, abbassandosi per ricevere, che in difesa, con sgroppate per rincorrere l’avversario. Al contempo, dati alla mano, CR7 è l’ultimo attaccante in Europa per azioni di pressing.

Per tante stagioni, Suarez ha fatto della “garra” e dell’aggressività una delle sue migliori doti. Ma oggi, anche per via dell’età, ha cambiato le sue caratteristiche: rimane un attaccante pur sempre letale (anzi, forse ancora più letale), ma è diventato molto più statico.

L’arrivo di Suarez o Dzeko non faciliterebbe quel recupero palla veloce citato da Pirlo come uno dei suoi principi chiave. pic.twitter.com/Si1UjlRO6H — Calcio Datato (@CalcioDatato) August 29, 2020

Da questo punto di vista, i numeri non mentono. L’uruguaiano è il quintultimo attaccante d’Europa per azioni di pressing (e la sua alternativa, Dzeko, è il sestultimo). Chiariamoci: non vogliamo mettere in dubbio che Suarez sia uno dei migliori numeri nove d’Europa. Ma, al momento, la compatibilità con Dybala e CR7 è a forte rischio. A meno che a centrocampo non arrivi un nome capace di supportali, sia in fase di rifinitura che, soprattutto, in quella di non possesso.

Juve, quanto guadagnerebbe Suarez? Lo stipendio

L’ultimo “contro” all’arrivo di Suarez riguarda l’ingaggio. Per arrivare all’attaccante, la Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto uno stipendio da dieci milioni di euro netti per tre anni.

Sfruttando il decreto crescita, l’ingaggio lordo si aggirerebbe attorno ai quindici milioni di euro a stagione. Tanto, forse troppo per un quasi 34enne, seppur ancora fra i migliori finalizzatori al mondo.

A maggior ragione per la Juve che è alle prese con il rinnovo di Dybala e, a bilancio, mette già i 31 milioni netti di Ronaldo, oltre agli stipendi fuori mercato di (fra i tanti) Ramsey, Rabiot e Khedira.

Colpito dalla crisi covid-19, il club ha chiuso l’ultimo esercizio con un passivo di circa 69 milioni e non può permettersi di alzare ancora il monte ingaggi. A meno che qualche big non se ne vada, magari con una rescissione (chi ha detto Higuain?).

Juve, pro di Suarez: costo del cartellino

Rimaniamo in ambito economico per parlare del primo pro: il costo del cartellino. Se l’alto stipendio è uno dei motivi contrari all’affare Suarez, per arrivare al giocatore, però, la Juve potrebbe non essere costretta ad aprire il portafoglio.

El Pistolero, infatti, è stato messo alla porta dal Barcellona che, pur di liberarsi del suo costoso ingaggio, lo lascerebbe partire a zero. O magari previo un piccolo indennizzo di qualche milione, un po’ come successo nel caso Ivan Rakitic al Siviglia.

Risparmiando sul costo del cartellino, la Juventus potrebbe accordare all’attaccante – senza troppi patemi – lo stipendio a due cifre richiesto. Anche perché nel caso dell’alternativa Edin Dzeko, invece, ci sarebbe da accontentare pure la Roma che non scende dalla richiesta di almeno dodici milioni di euro.

Da questo punto di vista, il nodo maggiore non riguarda i bianconeri, ma l’intesa fra lo stesso Suarez e il Barcellona. Il giocatore, infatti, forte ancora di un biennale, pretende una lauta buonuscita per rescindere il contratto.

Se i blaugrana e l’uruguaiano dovessero arrivare a un accordo, allora, la strada per Torino sarebbe tutta in discesa. Passaporto permettendo.

Juventus, Suarez un nuovo attaccante dal calciomercato

Come confermato da Pirlo, Gonzalo Higuain è fuori dal progetto e se ne andrà. Per sostituirlo, anche numericamente, la Juve ha bisogno di un nuovo attaccante dal calciomercato: e chi meglio di Luis Suarez?

I numeri parlano per il Pistolero: non solo quasi 200 gol col Barcellona, ma anche 82 reti in 133 partite col Liverpool, 111 in 159 con l’Ajax e 59 in 113 con la nazionale maggiore dell’Uruguay. Un curriculum che pochi numeri nove al mondo possono vantare.

L’eventuale rescissione di Higuain, poi, liberebbe minutaggio in attacco e uno stipendio simile a quello richiesto dal giocatore del Barça. L’ultima stagione del Pipita è stata deludente e uno scenario con l’argentino lontano da Torino e il Pistolero suo sostituto scontenterebbe davvero pochi.

A prescindere dalla forma fisica e dai dubbi sulla compatibilità con Ronaldo e Dybala, se Luis Suarez dovesse vestire bianconero, la Juve avrebbe messo a segno un colpo che, anche come impatto mediatico e di marketing, la rilancerebbe nel gotha europeo, fra le favorite alla prossima Champions League.

Tutti i pro e contro dell’affare Suarez. Anche se, alla fine, l’ultima parole spetta solo alla Juventus FC.

