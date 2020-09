Dybala Juve, ecco a quanto ammonta lo stipendio 2020-21 del terzo calciatore più pagato alla Juventus.

Dybala, l’attaccante argentino della Juve è uno dei calciatori di maggior talento della squadra bianconera. Per questo è uno dei più pagati, anche se dietro ad alcuni suoi compagni.

Vediamo allora senza giri di parole a quanto ammonta lo stipendio 2020-21 di Paulo Dybala.

Dybala, quanto guadagna alla Juventus

Dybala è un calciatore della Juve dal 2015. Attualmente è legato alla società bianconera Juve da un contratto che scade il 30 giugno giugno 2022. Il suo stipendio netto annuo è di 7,3 milioni di euro.

Una cifra davvero niente male, che fanno della “Joya” il terzo calciatore più pagato presente nella rosa della Juventus. L’argentino si piazza infatti alle palle dell’inarrivabile Cristiano Ronaldo e del difensore olandese Matthijs De Ligt.

Oltre allo stipendio pagato dalla Juve le casse di Dybala possono fare affidamento anche su altre entrate. Infatti, l’attaccante è testimonial pubblicitario dell’Adidas, cosa che gli garantisce guadagni ulteriori di una certa portata.

Insomma, la punta bianconera di certo non ha problemi ad arrivare a fine mese, eppure per lui si parla di un aumento di stipendio.

Dybala rinnovo e aumento stipendio con la juve?

Anche se lo stipendio percepito da Paulo Dybala alla juventus è di tutto rispetto, il club del presidente Agnelli sta pensando ad un adeguamento. Infatti, la volontà è quella di rinnovare il contratto del numero 10, che nella stagione calcistica 2019-20 è stato nominato MVP della Serie A.

I motivi sono due: da un lato quelli di legare ancora per molto tempo uno dei calciatori più forti in assoluto del calcio italiano alla Juve. Dall’altro c’è la volontà di evitare un’eventuale svalutazione del cartellino del giocatore da parte della società.

Tuttavia per riuscirci quasi sicuramente la juve dovrà aumentare lo stipendio dell’argentino.

In ogni caso, almeno per ora lo stipendio 2020-21 percepito da Dybala alla Juve è più che sufficiente per permettergli di fare una vita agiata. Vedremo se in futuro il suo ingaggio salirà ulteriormente, ma prima di questo probabilmente la società bianconera si attende grandi cose da lui in campo.

