Il Milan ospita il Genoa a San Siro nell’anticipo dell’aperitivo domenicale (12.30): Ibrahimovic è il grande assente

Milan-Genoa, 31esima giornata Serie A – Milan che sarà costretto ad affrontare il Genoa nella delicata partita intera contro il Genoa senza Zlatan Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese è di nuovo fermo, stavolta per squalifica.

Milan contro il Genoa senza Ibra

La squadra rossonera ha risolto gran parte delle proprie problematiche di infortuni che hanno reso la vita impossibile a Stefano Pioli nel corso degli ultimi mesi. Ma l’assenza di Ibrahimovic crea di nuovo qualche problema di formazione al tecnico rossonero che sa di poter contare su un riconfermato Rafael Leão, probabilmente titolare dal primo minuto con Rebic, Calhanoglu e Salemaekers a sostegno. Anche Mandzukic torna disponibile ma quasi certamente partirà solo dalla panchina. Ballottaggio per una maglia da titolare tra Dalot e Kalulu.

VEDI ANCHE Milan formazione 2020-21

Genoa con Strootman

La squadra rossoblu dal canto suo recupera Strootman, reduce da un turno di squalifica ma protagonista di un ottimo momento di forma. Centrocampo di qualità quello rossoblu con Rovella e Badelj. Difesa priva invece del capitano Mimmo Criscito, squalificato, con Masiello che farà reparto con Goldaniga e Radovanovic. Quasi certamente il ruolo di titolare in attacco toccherà di nuovo a Scamacca che ha ripreso una certa confidenza con il gol nel corso delle ultime settimane.

Milan-Genoa, le probabili formazioni

Nella gara d’andata a Marassi, 12esimo turno del campionato di Serie A, finì in parità: si giocava il 16 dicembre in posticipo. Risultato finale 2-2 con i rossoneri sotto di due gol – doppietta di Destro – capaci di rimontare con Calabria (assente quest’oggi) e Kalulu.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Pioli

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Zajc, Behrami, Strootman, Czyborra; Destro, Scamacca. All. Ballardini

Milan-Genoa, statistiche: il programma TV

Nel complesso le statistiche della sfida tra Genoa e Milan sono favorevoli ai rossoneri che hanno vinto quattro degli ultimi sei scontri diretti con la squadra rossoblu. Il Milan tuttavia arriva da un momento davvero molto opaco, soprattutto in casa. Basti pensare che nel ruolino di marcia dei rossoneri ci sono solo due vittorie e altrettanti pareggi in otto incontri in casa: ben quattro le sconfitte. Il Genoa con Daviude Ballardini ha invece cristallizzato un andamento degno quasi dell’Europa League che sta accopagnando senza scossoni il Grifone verso la salvezza in Serie A. Milan che è reduce da tre risultati utili, due vittorie esterne e un pareggio in casa contro l’altra genovese, la Sampdoria. L’ultima vittoria del Genoa risale al successo esterno sul Parma.

Il match sarà diretto da Gianpaolo Calvarese, coadiuvato dai guardalinee Mauro Vivenzi e Alessandro Lo Cicero con Eugenio Abbattista quarto uomo e Daniele Chiffi VAR.

Si gioca allo stadio “Meazza” di Milano San Siro Domenica 18 aprile alle 12.30 con diretta su DAZN (canale Sky 209): telecronaca di Stefano Borghi con il commento tecnico di Francesco Guidolin.

VEDI ANCHE

CALENDARIO SERIE A PARTITE SKY DAZN

QUANDO GIOCA LA JUVE CALENDARIO

Ultima conferenza stampa di Stefano Pioli