La nona giornata della Serie A di calcio femminile ripropone il monologo della Juventus che rimane a punteggio pieno al vertice della classifica

Calcio femminile, Serie A nona giornata – Chiusa la lunga parentesi dedicata alle nazionali riprende il campionato. La Juventus passa indenne anche da Napoli, squadra che ha mosso la classifica con grande fatica ma che si è dimostrata ostacolo più solido del previsto anche per le bianconere.

Juventus, ancora in sofferenza

Proprio come era accaduto con la vittoria dell’ottava giornata (vittoria di misura in casa del Florentia San Gimignano) la Juventus Woman deve soffrire più del previsto. Il Napoli gioca forse la loro gara più bella della stagione mettendo in costante difficoltà le campionesse e andando addirittura in vantaggio con uno splendido gol dal limite di Huchet. La Juventus, complice anche un po’ di turn-over impiega oltre un’ora per impadronirsi della partita: il pareggio arriva con Alves al termine di una bella azione corale e la vittoria arriva solo allo scadere quando il Napoli cala vistosamente da un punto di vista fisico. Calcio di rigore per un fallo di Errico su Hurtig trasformato da Girelli che diventa anche la top scorer del campionato. Nona vittoria in nove partite per le bianconere di Sabatino che tuttavia per una seconda volta in questa stagione sono costrette a giocare di rimonta.

Il Milan regge a Firenze

Il Milan femminile difende la seconda posizione conquistando la vittoria in quello che poteva essere considerato il big match di giornata: vittoria di misura sul campo della Fiorentina grazie a un gol di Spinelli all’8’. Fiorentina aggressiva e pericolosa che spreca molto sottoporta in una partita molto bella ed equilibrata. Il Milan non aveva mai vinto a Firenze.

Le squadre inseguitrici

La classifica non cambia granché: vincono Sassuolo, Empoli e Inter che danno continuità al loro inseguimento al vertice della classifica. Sassuolo che passano sul campo della Pink Bari: vantaggio emiliano di Pirone, il Bari ribalta il risultato con Helmvall e Silvioni con pareggio allo scadere del primo tempo di Cambiaghi. Il Sassuolo nel secondo tempo scatena Bugeja, entrata dalla panchina, e la partita cambia. La sedicenne è davvero uno dei talenti più puri di questa stagione: suo il terzo gol che prelude al gol del 4-2 che chiude i conti, firmato da Tomaselli, imbeccata ancora una volta dalla fantasista maltese, sempre più a suo agio nel ruolo di seconda punta e – soprattutto – di trequartista.

L’Empoli passa in casa del Verona con Polli e Cinotti. Ma soprattutto vince l’Inter di Sorbi battendo la San Marino Academy: quarta vittoria per le nerazzurre che sembrano essersi scrollate di dosso le incertezze viste nelle prime giornate. Da sottolineare l’ottima prova della giovane Catelli, 18 anni, suo il primo gol.

Unico pareggio quello tra Roma e Florentia San Gimignano: un bell’1-1 con Serturini che sblocca per la Roma, giallorosse che si sbranano almeno tre occasioni per il raddoppio e poi subiscono il pari con un colpo di testa di Martinovic al termine di una splendida azione collettiva culminata con uno splendido assist di Cantore.

Calcio femminile, i numeri del campionato

Risultati 9a giornata di Serie A Femminile

Hellas Verona – Empoli 1-2

Polli (E), Nichele (V), 83’ Cinotti (E)

Pink Bari – Sassuolo 2-4

10’ Pirone (S), 21’ Helmvall (PB), 30’ Silvioni (PB), 35’ Cambiaghi (S), 61’ Bugeja (S), 83’ Tomaselli (S)

Inter – San Marino Academy 2-0

Catelli 45’+1+ (I), 57’ Tarenzi (I)

Roma – Florentia San Gimignano 1-1

15’ Serturini (R), 75’ Martinovic (F)

Fiorentina – Milan 0-1

8’ Spinelli (M)

La classifica dopo nove turni

SQUADRA PT G V N P DR Juventus Women 27 9 9 0 0 20 Milan Women 24 9 8 0 1 16 Sassuolo Calcio Femminile 22 9 7 1 1 12 Empoli Ladies 16 9 5 1 3 12 Inter Milano Women 14 9 4 2 3 -1 Fiorentina Femminile 13 9 4 1 4 2 Roma Women 13 9 3 4 2 2 Florentia San Gimignano 10 9 3 1 5 -4 Hellas Verona Women 7 9 2 1 6 -8 San Marino Academy 5 9 1 2 6 -20 Pink Bari 3 9 1 0 8 -18 Napoli Femminile 1 9 0 1 8 -13

Programma della 10° giornata di Serie A Femminile

Sabato 12 e domenica 13 dicembre

Juventus – Roma

Florentia San Gimignano – Inter

San Marino Academy – Pink Bari

Milan – Sassuolo

Napoli Femminile – Hellas Verona

Empoli – Fiorentina