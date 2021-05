La Juventus di Rita Guarino chiude con uno straordinario filotto di vittorie, 22 in altrettante gare del campionato di serie A, la sua trionfale stagione

Calcio Femminile, Serie A 22esimo turno – Senza lasciare nulla al caso e soprattutto senza mai far pensare all’ipotesi a un possibile appagamento, la Juventus centra la 22esima vittoria della sua stagione coronando un altro obiettivo straordinario, quello di vincere tutte le partite del campionato, dalla prima all’ultima: nessuna esclusa.

Juventus, avanti senza Guarino

Un bel modo da parte della squadra bianconera per salutare il tecnico Rita Guarino che dall’anno prossimo non sarà più sulla panchina della Juventus. Una decisione che, come ha sottolineato l’allenatrice nelle sue dichiarazioni del dopo partita, è stata presa dalla società “che vuole iniziare un nuovo ciclo”. La Juve dovrà ripartire con un altro allenatore confrontandosi con i numeri, straordinari, della squadra allenata dalla Guarino, che ha inanellato quattro titoli in quattro anni vincendo praticamente quasi tutto.

Anche l’ultima partita con l’Inter si traduce in una sorta di tiro al bersaglio: vantaggio di Gama al 4’, raddoppio immediato di Girelli (22esimo gol in campionato). Terzo gol di Caruso, tutto in nemmeno 10’. Quarto gol di Hyyrynen e cinquina servita da Staskova alla mezz’ora della ripresa in un dominio collettivo assoluto. Difficile pensare una squadra che possa giocare meglio di così in Italia.

Rita Guarino lascia con il tributo delle sue giocatrici, molto emozionate e commosse: si parla di addio anche per Girelli, forse destinata all’estero, e di Giuliani, che piace molto al Milan. Un gruppo che chiude il “ciclo Guarino” con quattro scudetti, due Supercoppe e una Coppa Italia.

L’omaggio delle ragazze della Juventus a Rita Guarrino

Le seconde forze, Milan e Sassuolo

Il Milan, ormai certo del suo primo viaggio in prima classe in Europa con la prossima edizione della Champions League, offre spazio alle riserve e pareggia 2-2 con l’Hellas Verona. Vantaggio scaligero di Jelencic pareggiato da Dowie. Nuovo vantaggio di Susanna e pareggio definitivo del Milan con Tamborini, su bel suggerimento di Hasegawa.

Diverte e si diverte il Sassuolo, consolidata terza forza del campionato che vince 6-1 contro l’Empoli: sedici vittorie in 22 partite con 50 punti all’attivo. Un bilancio più che positivo che pone le neroverdi un solo punto al di sotto del Milan, secondo, e battuto solo dalla Juventus.

Gli altri risultati

Negli anticipi pareggio del Napoli con la Roma, 2-2 che vale la salvezza per le Azzurre, capaci di reagire a un avvio di stagione a dir poco disastroso ma anche di rimontare il doppio svantaggio delle giallorosse (Linari, Thomas) nella partita più importante dell’anno con Riisdijk e un rigore di Huchet esaltando poi anche Perez che salva un calcio di rigore allo scadere.

Il pareggio basta anche in considerazione della sconfitta interna di San Marino, 1-2, contro la Fiorentina. Anche la Pink Bari si congeda dalla Serie A con una sconfitta, 2-1 al “Santa Lucia”.

Risultati della 22ª giornata di Serie A

Juventus – Inter 5-0

4’ Gama (J), 5’ Girelli (J), 11’ Caruso (J), 19’ Hyyrynen (J), 74’ Staskova (J)

Empoli – Sassuolo 1-6

3’ Tomaselli (S), 6’ Filangeri (S), 11’ Glionna (E), 48’ Bugeja (S), 56’ Bugeja (S), 71’ Ferrato (S), 77’ Cambiaghi (S)

Milan – Hellas Verona 2-2

13’ Jelencic (V), 38’ Dowie (M), 67’ Susanna (V), 73’ Tamborini (M)

Napoli Femminile – Roma 2-2

21’ Linari (R), 61’ Thomas (R), 64’ Rijsdijk (N), 88’ rig. Huchet (N)

San Marino Academy – Fiorentina 1-2

49’ Quinn (F), 51’ Baldi (F), 52’ Brambilla (SM)

Florentia San Gimignano – Pink Bari 2-1

14’ Parascandolo (PB), 18’ Martinovic (F), 45’+3’ Wagner (F)